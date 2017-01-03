ثبت نام زائران اصلی و ذخیره عتبات دانشگاهی تا ۱۸دی تمدید شد

محمد زارع در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: زائرین اصلی و ذخیره برای نهایی کردن ثبت نام و تکمیل مدارک می بایست دفترچه راهنمای عتبات دانشگاهیان را مطالعه کرده و سپس برای ثبت نام اقدام کنند.

وی ادامه داد: تمام زائرین ذخیره می بایست مراحل ثبت نام نهایی و تکمیل مدارک را همچون زائرین اصلی انجام دهند.

معاون اجرایی و اعزام ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان اعلام کرد: زمان ثبت نام زائران اصلی و ذخیره عتبات دانشگاهی تا ۱۸ دی ماه تمدید شد و زائران اصلی و ذخیره باید در زمان اعلام شده برای ثبت نام اقدام کنند چرا که تاریخ مذکور تمدید نخواهد شد.

وی درباره مجوز خروج دانشجویان پسر دارای معافیت تحصیلی نیز گفت: این دوره نیز مانند دوره گذشته ستاد عتبات عالیات دانشگاهیان برای دانشجویان مشمول با همکاری سازمان نظام وظیفه مجوز خروج صادر می کند.

به گزارش مهر، ثبت نام از دانشگاهیان متقاضی تشرف به عتبات عالیات از ۲۱ آذر ماه در سایت لبیک آغاز شد و تا ساعت ۲۴ روز ۵ دی ماه ادامه یافت و در این مدت ۸۲ هزار و ۹۱۲ نفر برای اعزام این دوره ثبت نام کردند.

قرعه کشی به صورت اینترنتی روز سه شنبه ۷ دی ماه انجام شده و نتایج چهارشنبه ۸ دی ماه اعلام شد.

بیشترین گروه ثبت نام کنندگان با دانشجویان متاهل و بعد به پسران و دختران دانشجو اختصاص داشت. در این دوره بیش از ۱۶ هزار نفر از دانشگاهیان کشور از اول بهمن لغایت اردیبهشت ماه سال آینده به عتبات عالیات اعزام خواهند شد.

کسانی که در این دوره انتخاب نشده اند می توانند در دوره های بعد مجددا ثبت نام و به این سفر معنوی اعزام شوند. دانشجویان باید ثبت نام خود را در سایت لبیک نهایی کنند، چون عدم ثبت نام نهایی به منزله انصراف از اعزام تلقی شده و نفرات ذخیره جایگزین خواهند شد.

گفتنی است، ۵گروه دانشگاهی اعم از اساتید، دانشجویان متاهل، دانشجویان دختر مجرد، دانشجویان پسر مجرد و کارمندان دانشگاه ها به عتبات اعزام می شوند.