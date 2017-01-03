به گزارش خبرنگار مهر، رضا داوری‌اردکانی، رئیس فرهنگستان علوم و چهره ماندگار فلسفه ایران در آیین نکوداشت نیم‌قرن تلاش علمی و فرهنگی دکتر ناصر تکمیل‌همایون در ابتدا با اشاره به اینکه من و آقای دکتر تکمیل همایون در فرانسه با هم همکلاس بودیم و خیلی از اوقات چه در حذر و چه در سفر با هم بودیم و کنار هم می نشستیم و به ندرت و گاها همدیگر را اذیت هم می کردیم، گفت: ما وجوه مشترکی کم و بیش داشتیم و ایشان مزیتی که بر همه ما داشت این بود که قرآن بلد بود و شاید حدود ثلث قرآن را حفظ بود و همین طور هر دوی ما به علم و سیاست هم علاقه داشتیم.

داوری اردکانی افزود: همچنین هردوی ما به نهضت ملی شدن نفت علاقه مند بودیم. هرچند که ایشان سیاسی تر بود اما من هنوز جرائت نزدیک شدن به سیاست را نکرده بودم. البته همه عمر در نظر مشغول سیاست بودم و در سیاست نظری نوشته ام، اما در سیاست عملی وارد نشدم هرچند که ایشان هم وارد نشدند. اما به هر حال از من سیاسی تر بود. به همین جهت وقتی در سال ۱۳۴۲ شرایط مقداری سخت شد ایشان همراه بعضی از دوستان دیگرشان از ایران رفتند و مدتی در فرانسه اقامت کردند و در آنجا جامعه شناسی خواندند.

داوری در اهمیت توجه به تاریخ گفت: در علوم انسانی باید به تاریخ توجه بیشتری داشته باشیم، منظورم این نیست که تا کنون به تاریخ نپرداختیم، بلکه باید بیش از گذشته به آن توجه کنیم. در گذشته ما یک دوره تاریخ داریم که پیرنیا، اقبال، تقی‌زاده، فلسفی کتاب‌های خوبی درباره تاریخ نوشتند و در دوره معاصر نیز برخی استادان و مولفان آثار قابل توجهی تالیف کرده اند، اما باز معتقدم بیش از این باید به تاریخ بپردازیم و توجه بکنیم.

وی در ادامه بیان کرد: تکمیل‌همایون از آنجایی که به ایران علاقه بسیار داشت، سراغ تاریخ رفت و در فرانسه علاوه بر تحصیل در جامعه‌شناسی، تاریخ را نیز فراگرفت. تحصیل او در رشته جامعه‌شناسی باعث شد، وی با نگاه جامعه‌شناسانه به تاریخ نگاه کند و این نگاه به تاریخ ایران کمک می‌کند.

وی در ادامه از وجوه مشترکش با تکمیل همایون از جمله استادانی که در بالا نام برده شد و همچنین دکتر صدیقی نام برد و گفت: ایشان مردی متین، موقر و فوق العاده مودب بودند. همچنین وی آدمی بود که به ندرت می خندید و در عین حال عبوس نبود. وی در درس جامعه شناسی مقرر کرده بود که ما بخشی از درس را ارائه بکنیم. آن روز روزی بود که ما خنده های مکرر دکتر صدیقی را بر اثر ارائه شیرین تکمیل همایون شاهد بودیم.

داوری در ادامه با ذکر خاطره ای از درس های مشترک با دکتر تکمیل همایون افزود: از همان زمان پیدا بود که دکتر تکمیل همایون بالفعل فاعل بودند و بالقوه دانشمند و استادند و من همیشه از محضر ایشان استفاده می کردم.

داوری در پایان با اشاره به برخی ویژگی‌های اخلاقی تکمیل‌همایون افزود: وی اهل تظاهر و خودنمایی نیست و هیچ تظاهر ندارد. از طرفی یکی از دلایلی که استادان و دانشجویان به وی علاقه‌مند هستند، این است که او مرد شهرت و قیل و قال نیست. این مورخ جامعه‌شناس کارش را بدون ادعا انجام می‌دهد و و از تواضعی که اهل علم باید داشته باشند برخوردار است.