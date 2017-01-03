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۱۴ دی ۱۳۹۵، ۱۱:۳۹

مدیر عامل شرکت شهرک‌های صنعتی گلستان:

۱۰۱۱ قراداد سرمایه گذاری در شهرک‌های صنعتی گلستان منعقد شد

۱۰۱۱ قراداد سرمایه گذاری در شهرک‌های صنعتی گلستان منعقد شد

رامیان-مدیر عامل شرکت شهرک‌های صنعتی گلستان گفت: ۱۰۱۱ فقره قرارداد سرمایه گذاری در شهرک های صنعتی استان منعقد شده است.

به گزارش خبرنگارمهر، حجت الله خلیل زاده صبح سه شنبه در حاشیه بازدید مدیر عامل شرکت شهرک‌های صنعتی کشور از شهرک های صنعتی رامیان و آزادشهر، با بیان این که در استان ‌۲۳ واحد شهرک و ناحیه صنعتی فعال داریم، اظهار کرد: از ۱۰۱۱ فقره قرارداد منعقد شده، تاکنون ۶۶۹ واحد به بهره برداری رسیده است.

وی تصریح کرد: میزان و حجم‌کل سرمایه گذاری انجام شده برای بهره برداری از این واحدها هفت هزار و سه میلیارد ریال بوده است.

وی افزود: بیش از نیمی از زیر ساخت های شهرک های صنعتی استان تکمیل هستند و برنامه ما تکمیل زیر ساخت های شهرک های صنعتی استان است.

خلیل زاده خاطر نشان کرد: سال گذشته اعتبار محدودی از منابعی استانی به شهرک های صنعتی اختصاص یافت که بسیار ناچیز بود.

وی گفت: برای تکمیل زیر ساخت های شهرک های صنعتی استان به اعتبار یک هزار میلیارد ریالی نیاز داریم.

مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان تصریح کرد: حدود یک چهارم واحدهای تولیدی در شهرک های صنعتی استان راکد هستند که برنامه ما توجه جدی به آنها است.

کد مطلب 3867350

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