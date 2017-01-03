به گزارش خبرنگارمهر، حجت الله خلیل زاده صبح سه شنبه در حاشیه بازدید مدیر عامل شرکت شهرک‌های صنعتی کشور از شهرک های صنعتی رامیان و آزادشهر، با بیان این که در استان ‌۲۳ واحد شهرک و ناحیه صنعتی فعال داریم، اظهار کرد: از ۱۰۱۱ فقره قرارداد منعقد شده، تاکنون ۶۶۹ واحد به بهره برداری رسیده است.

وی تصریح کرد: میزان و حجم‌کل سرمایه گذاری انجام شده برای بهره برداری از این واحدها هفت هزار و سه میلیارد ریال بوده است.

وی افزود: بیش از نیمی از زیر ساخت های شهرک های صنعتی استان تکمیل هستند و برنامه ما تکمیل زیر ساخت های شهرک های صنعتی استان است.

خلیل زاده خاطر نشان کرد: سال گذشته اعتبار محدودی از منابعی استانی به شهرک های صنعتی اختصاص یافت که بسیار ناچیز بود.

وی گفت: برای تکمیل زیر ساخت های شهرک های صنعتی استان به اعتبار یک هزار میلیارد ریالی نیاز داریم.

مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان تصریح کرد: حدود یک چهارم واحدهای تولیدی در شهرک های صنعتی استان راکد هستند که برنامه ما توجه جدی به آنها است.