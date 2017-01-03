اختلال در پروازهای بین المللی آمریکا به دلیل مشکلات فنی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، اداره گمرک و حفاظت مرزی ایالات متحده آمریکا با صدور بیانیه ای از تاخیر در جابه‎جایی مسافرین در اغلب فرودگاه های کشور به دلیل قطع موقت سیستم پردازش اطلاعات خبر داد.

به گفته این اداره، مامورین گمرک مجبور شدند تا رفع نقص موجود و دسترسی به سیستم آنلاین، از راه های جایگزین و با استفاده از نیروی انسانی مدارک مسافرین پروازهای بین المللی را رصد کنند؛ امری که به تشکیل صف های طویل و معطلی چند ساعته برخی از مسافرین منجر شد.

البته، ظاهرا دسترسی به اطلاعات امنیتی مسافرین مقدور بوده و با وجود نقص فنی سیستم های کامپیوتری، نکات امنیتی به خوبی رعایت شده است.

در بیانیه اداره گمرک آمریکا به دلیل بروز نقص فنی اشاره نشده حال آنکه ظاهرا این مشکل با هدف ایجاد خرابکاری عامدانه پیش نیامده است.

ظاهرا نقص فنی از اواخر بعد از ظهر دوشنبه تا اوایل بامداد سه شنبه طول کشیده و فرودگاه شهر «آتلانتا» با توجه به ساعت اوج ترافیک پروازی، بیشترین خسارت را متحمل شده است.