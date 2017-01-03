نامه ۳۷ دانشمند آمریکایی به «ترامپ» درباره لزوم حفظ برجام

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیویورک تایمز، دهها دانشمند آمریکایی با ارسال نامهای به «دونالد ترامپ» رئیسجمهور منتخب آمریکا، از وی خواستهاند توافق هستهای میان ایران و کشورهای ۱+۵ را حفظ کند.
۳۷ دانشمند آمریکایی ازجمله برندگان جایز نوبل، سازندگان سابق تسلیحات هستهای، مشاوران علمی پیشین کاخ سفید و مدیر اجرایی بزرگترین انجمن جهانی دانشمندان، این نامه را امضا کردهاند.
این نامه به ابتکار «ریچارد ال.گاروین» فیزیکدانی که در امر ساخت نخستین بمب هیدروژنی جهان نقش داشته و سالیان دراز در امر تسلیحات هسته ای و کنترل تسلیحات به کاخ سفید مشاوره داده نگاشته شده و از مهمترین افرادی که آن را امضا کرده اند می توان به پروفسور «زیگفرید هِکر» از اساتید دانشگاه استنفورد که از سال ۱۹۸۶ تا ۱۹۹۷ مدیریت آزمایشگاه تسلیحات «لوس آلاموس» در نیو مکزیکو را برعهده داشته، «راش هالت» از اعضای سابق کنگره آمریکا و از فیزیکدان های هسته ای که هم اکنون ریاست انجمن علوم پیشرفته آمریکا را برعهده دارد، و «سیدنی درل» از فیزیکدان های دانشگاه استنفورد و مشاور روسای جمهور آمریکا از نیسکون تا اوباما اشاره کرد.
سیدنی درل چند روز قبل قبل در سن ۹۰ سالگی از دنیا رفت.
بر اساس گزارش روزنامه نیویورکتایمز در این نامه خطاب به ترامپ آمده است: از شما میخواهیم این دارایی مهم راهبردی ایالاتمتحده را حفظ کنید.
امضاکنندگان این نامه هدف خود را «ارائۀ ارزیابی خود» دربار توافق هستهای با ایران اعلام کردهاند که از حدود یک سال پیش اجرایی شده است.
دانشمندان آمریکایی در نامه خود ذکر کردهاند که ایران فعالیت دوسوم از سانتریفوژهایش را متوقف کرده، بیش از ۹۵ درصد از اورانیومی را که تا ۴ درصد غنیسازی شده بود، صادر کرده و تولید اورانیوم با خلوص تقریبی ۲۰ درصد را نیز که به سوخت لازم برای بمب اتمی نزدیکتر است، کنار گذاشته است.
دانشمندان آمریکایی همچنین اعلام کرده اند که کارشناسان و ناظران به آنها اطمینان دادهاند که امکان اینکه در تاسیسات هستهای ایران بصورت ناگهانی سلاح هستهای تولید شود، وجود ندارد.
بر اساس گزارش نیویورکتایمز از مهمترین مسائلی که در نامه دانشمندان آمریکایی مورد اشاره قرا رگرفته این است که برجام خطر تولید مقادیر قابلتوجه و ناگهانی تسلیحات هستهای در ایران و فشار بر همسایگان ایران برای دستیابی به تسلیحات هستهای را کاهش داده است.
نظر شما