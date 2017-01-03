حضور بازیکن برزیلی منتفی است/ شمس خودش پیشنهاد داد جایگزینش شوم!

ناصر صالح در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره انتخابش به عنوان سرمربی تیم فوتسال دانشگاه آزاد گفت: من از روز گذشته کارم را در تیم شروع کردم ولی هنوز قراردادی امضا نشده است. تا قرارداد آقای شمس (سرمربی سابق تیم) فسخ نشود و قرارداد من را نبندند، از سوی فدراسیون کارت صادر نخواهد شد. البته تا فردا هم فرصت هست. اگر هم کارتم برای بازی این هفته حاضر نشد از روی سکوها تیم را هدایت خواهم کرد.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا برای حضور در تیم دانشگاه آزاد شرط خاصی را مطرح کرده است؟ خاطرنشان کرد: خیر، هیچ شرطی نبود. در حضور آقایان دادکان و پهلوان مشکلات تیم فوتسال دانشگاه آزاد را بررسی کردیم. من خواسته هایی داشتم که گفتم، به عنوان مثال به پزشک و یک مربی بدنساز نیاز دارم که قرار شد به تیم اضافه شوند.

سرمربی تیم فوتسال دانشگاه آزاد درباره احتمال خرید یک دروازه بان برزیلی، تاکید کرد: با توجه به اینکه پیش از این یک بازیکن برزیلی دیگر به تیم آمده بود، دیگر جای خالی نداریم و نمی توانیم دروازه بان برزیلی را جذب کنیم. به هر حال با همین تیم و با اضافه کردن چند بازیکن از رده سنی امید، کار را پیش خواهیم برد.

صالح در پاسخ به این سئوال که آیا با حسین شمس در ارتباط است؟ گفت: آقای شمس خودش با من تماس گرفت و گفت که می خواهد از هدایت تیم دانشگاه کنار برود. شمس به من گفت که تو را به دانشگاه آزاد معرفی کرده ام و در واقع او خودش به من پیشنهاد داد جایگزینش شوم!

وی در پایان درباره میزان شانس دانشگاه برای باقی ماندن در لیگ برتر فوتسال، گفت: باید بازیکنان تیم را به خودباوری لازم برسانیم. بازیکنان به خاطر باختهای زیاد از نظر ذهنی آماده نیستند ولی با گذشت زمان تیم شرایط بهتری پیدا می کند. تمام تلاش ما هم همین است که تیم در لیگ بماند.