جوهری رئیس فدراسیون پهلوانی و زورخانه ای شد

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع انتخاباتی فدراسیون پهلوانی و زورخانه ای صبح امروز سه شنبه با حضور مسعود سلطانی فر، وزیر ورزش و جوانان و به ریاست غلامحسین شعبانی بهار، معاون ورزش همگانی وزارت ورزش در آکادمی ملی المپیک برگزار شد که طی آن مجتبی جوهری با کسب ۲۰ رای در مرحله دوم و در رقابت با علیرضا صفارزاد به عنوان رئیس فدراسیون پهلوانی و زورخانه ای انتخاب شد.

این مجمع در حالی برگزار شد که مجید مشایخی، مسعود امینی، محمد هادی اسلامی، سید محمدرضا میرشفیعی، مهدی دانشگر، محمدرضا قوچانی و شیرین آبادی پیش از رای گیری به نفع علیرضا صفارزاده انصراف دادند. البته این پایان روند کناره گیری ها نبود، چراکه سید محمد محسن الحسینی و آرش مردانی، محمد حسین قادری، نصرالله پریچهره، محسن گروسی و محمدرضا شاهمرادی هم با اعلام حمایت از یک کاندیدای دیگر و همچنین دلایل شخصی از رقابت انتخاباتی کنار کشیدند.

در دور اول رای گیری میان ۱۱ کاندیدای فدراسیون ورزش های زورخانه ای و پهلوانی، علیرضا صفارزاده و مجتبی جوهری به ترتیب با کسب ۱۴ و ۱۰ رای به دور دوم راه یافتند. در این مرحله باقری ۸ رای، زندی ۳ رای، کلوانی ۲ رای و رشیدلمیر یک رای کسب کردند.

در دوم رای گیری مجتبی جوری صاحب ۲۰ رای شد و به عنوان رئیس چهار سال آینده فدراسیون ورزش های زورخانه ای و پهلوانی انتخاب دش. صفارزاده در رای گیری دور دوم صاحب ۱۸ رای شد.

به گزارش مهر، مجتبی جوهری هفتمین رئیس فدراسیون پهلوانی و زورخانه ای محسوب می شود که سکان هدایت باستانی‌کاران کشورمان را بر عهده می گیرد.

محمود گودرزی وزیر پیشین ورزش در بهمن ماه سال گذشته طی حکمی «علی دادگر» را به عنوان سرپرست این فدراسیون منصوب کرده بود.