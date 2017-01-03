۴۰ میلیارد تومان خدمات روبنایی در مسکن مهر قزوین انجام شده است

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمدپورکریم روزسه شنبه درجمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان آخرین وضعیت پروژه مسکن مهر در استان را تشریح کرد.

پورکریم گفت: مسکن مهر از پروژه های دولت گذشته است به همین دلیل برخی از کارها در دولت قبل و برخی در دولت فعلی صورت گرفته اما پرونده این واحدها تا پایان سال ۹۶ به طور کامل بسته خواهد شد.

سهم مسکن مهر استان قزوین ۵۰ هزار واحد است

مدیر مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین بیان کرد: بر اساس برنامه تنظیم شده تعداد ۵۰ هزار واحد مسکونی در شهرهای بالا و کمتر از ۲۵ هزار نفر در استان قزوین قرار بود احداث شود که از این تعداد ۵۶۰۰ واحد در شهرهای کوچک بود.

پورکریم تصریح کرد:در شهرهای بالای ۲۵ هزار نفر جمعیت استان تعداد ۴۴ هزار و ۵۰۰ واحد توسط راه و شهرسازی احداث شد که از این تعداد تاکنون ۴۱ هزار و ۹۳۰ واحد تکمیل و به متقاضیان واگذار شده است.

وی اضافه کرد: در دولت یازدهم تعداد ۲۱ هزار واحد تکمیل و واگذار شده و با برنامه ریزی انجام شده تعداد ۲۰۰۰ واحد هم آماده افتتاح شده که با این حساب می توان گفت ۸۹ درصد این پروژه در استان عملیاتی و تکمیل شده است.

مدیر مسکن و ساختمان اداره راه و شهرسازی استان قزوین یادآورشد: تعداد ۱۹۵۹ واحد مسکن مهر در قالب تعاونی سه جانبه برای سال آینده می ماند که امیدواریم بخشی از آن تا پایان سال تحویل شده و مابقی درسال آینده واگذار شود که این واحدها در مرحله سفت کاری با پیشرفت ۷۰ درصد است.

پورکریم گفت:درشهرهای بالای ۲۵ هزار نفرجمعیت سهم مسکن مهر مشخص شده که در شهرستان آبیک ۳۳۹۷ واحد، در تاکستان ۲۲۹۵ واحد، در الوند ۴۷۴۲ واحد، در محمدیه و ناحیه شهری مهرگان ۲۸ هزار و ۲۱۵ واحد و در شهرستان قزوین تعداد ۵۸۰۹ واحد ساخته شده است.

۵۵۳۲ واحد مسکن مهر به محرومان اختصاص یافت

وی اضافه کرد:همچنین تعداد ۵۵۳۲ واحدمسکن مهر به خانواده های تحت پوشش کمیته امداد امام، بهزیستی، زنان سرپرست خانوار واگذار و در این میان به خانواده های دارای دو معلول هم ۱۹۷ واحد واگذار شده است.

مسکن مهر استان قزوین کیفیتی مطلوب دارد

پورکریم اضافه کرد: پروژه مسکن مهر در استان قزوین از نظر پیشرفت فیزیکی، کیفیت ساخت و ساز ومسائل فنی و زمان واگذاری در ردیف استانهای برتر کشور است به طوری که این پروژه در الوند، تاکستان و آبیک به پایان رسیده و در مهرگان ۸۰ درصد پیشرفت دارد و در مقایسه با سایر استانها جلو هستیم.

وی یادآورشد: برای تامین برخی نیازهای ساکنان خارج از ماموریت و وظیفه قانونی عمل کردیم و در این راستا بیش از ۵۸ مدرسه باید در این ناحیه ساخته شود که ساخت ۲۰ واحد آموزشی توسط اداره راه و شهرسازی انجام شد که دو واحد در آبیک و ۱۸ واحد در ناحیه شهری مهرگان است.

مدیر مسکن و ساختمان اداره راه و شهرسازی استان قزوین اظهارداشت:ازمجموع مدارس مهرگان تعداد هفت واحد تکمیل شده وبه بهره برداری رسیده است وبرای تامین بقیه نیازها هم بایدباهمکاری سایر دستگاهها این نیاز آموزشی برطرف شود.

وی گفت: همچنین در مهرگان ۴ مسجد ساخته شده که سه واحد آن تکمیل است و یک مسجد هم درآبیک، یک مسجد در بویین زهرا و دو مسجد در تاکستان ساخته شده است.

ساخت ۶ درمانگاه در پروژه های مسکن مهر استان

پورکریم اضافه کرد:همچنین درراستای تامین نیازهای درمانی مردم شش درمانگاه در ناحیه شهری مهرگان ساخته شده که یک درمانگاه با اعتبارات راه و شهرسازی احداث و تحویل دانشگاه علوم پزشکی شده است.

وی بیان کرد: در حوزه تامین زیرساخت های ورزشی هم دو ورزشگاه چند منظوره در این ناحیه ساخته شده که یک ورزشگاه با اعتبارات راه و شهرسازی و یک ورزشگاه توسط شهرداری محمدیه در حال احداث است و یک استخر سرپوشیده نیز با پیشرفت بالای ۹۰ درصد در حال تکمیل شدن است.

مدیر مسکن و ساختمان راه و شهرسازی استان قزوین گفت:باتامین زمین مورد نیاز برای ساخت آتش نشانی، جایگاه سوخت و سی ان جی، کلانتری و شعب بانک نیز اقدام شده است.

پورکریم یادآورشد: در حال حاضر نسبت به نصب دستگاههای خودپرداز اقدام شده است که با واگذاری زمین به دو بانک پیگیر راه اندازی شعب بانک هستیم تا مشکلات جابجایی مالی مردم ساکن در مهرگان نیز حل شود.

حجم خدمات زیربنایی و روبنایی مسکن مهر بسیارگسترده است

وی گفت: در مسکن مهر شاهد حجم گسترده ای از خدمات زیربنایی و روبنایی هستیم و بابسیج همه امکانات دولتی و بخش خصوصی شاید همچنان بخشی از کارها باقیمانده و ناقص باشد که همه دغدغه مسئولان دستگاهها بویژه راه و شهرسازی ارائه خدمات مناسب به شهروندان است.

پورکریم اظهارداشت: با همه کمبودهای اعتباری و نیازهای ناحیه شهری مهرگان تلاش کرده ایم در حدتوان خود به درخواست ها پاسخ دهیم هرچند وظیفه اصلی ما تامین زمین و پیگیری امور برای اختصاص تسهیلات و نظارت بر امور است اما در برخی مواقع خارج از وظیفه نیز اقدام کرده ایم تا رضایت مردم جلب شود.

۴۰ میلیارد تومان خدمات روبنایی در مسکن مهر استان

مدیر مسکن و ساختمان اداره راه و شهرسازی استان قزوین بیان کرد: تاکنون بیش از ۴۰ میلیارد تومان اعتبار برای اجرای خدمات روبنایی در پروژه مسکن مهر استان هزینه شده که ۲۰ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان آن توسط راه و شهرسازی تامین شده است.

پورکریم در پاسخ به سوالت متعدد خبرنگاران در خصوص افزایش سود بانکی برخی واحدها، واگذاری سند واحدها، جابجایی ایستگاه عوارضی، تفکیک کنتورهای گاز و رفع مشکلات آسانسورها پاسخ گفت.

وی در خصوص بالا بودن سود اقساط یکی از بانکها گفت:یکی از بانکها به دلیل دریافت وثیقه برای تسهیلات موجب طولانی شدن دوران مشارکت و افزایش سودهای بانکی شد که در حال نامه نگاری با وزارتخانه برای حل آن هستیم.

پورکریم در مورد تفکیک کنتورهای گاز هم بیان کرد: در ابتدای طرح به دلایلی از جمله کاهش هزینه ها نسبت به دریافت کنتور مشترک از سوی تعاونی ها اقدام شد که امروز اگر در برخی پروژه ها به سازه آسیب نرسد امکان تفکیک با مشارکت و همراهی متقاضیان وجود دارد.

مدیر مسکن و ساختمان اداره راه و شهرسازی در مورد تغییر محل عوارضی هم اضافه کرد: این موضوع با تاکید استاندار و نمایندگان مجلس در حال پیگیری است اما کاری زمان بر است اما امیدواریم به یک راه حل کوتاه مدت برای حل مشکل ساکنان شهرهای محمدیه و مهرگان دست یابیم.

وی در خصوص مشکلات آسانسور هم اظهارداشت: موضوع نصب و نگهداری آسانسور در اکثر مناطق با مشکلاتی مواجه است و به دلیل حساسیت و خطرساز بودن حتما باید ایمنی آن رعایت شود و گرفتن تائیدیه برای راه اندازی اجباری است که برخی تعاونی ها اقدام نکرده اند اما دو مجموعه استاندارد و سازمان نظام مهندسی در حال بررسی و تایید کار است تا کارها شتاب گیرد.

پورکریم بیان کرد: البته ساکنان هم باید نسبت به نگهداری مستمر از آسانسورها برنامه ریزی کنند تا مشکلی در زمان استفاده ایجاد نشود.

صدور شش هزار سند شش دانگ برای مسکن مهر

مدیر مسکن و ساختمان اداره راه و شهرسازی استان قزوین اظهارداشت: زمین های مکن مهر به صورت اجاره ۹۹ ساله است و باید سند شش دانگ اعیانی صادر شود که در این راستا تعداد ۶ هزار سند شش دانگی از اداره ثبت دریافت شده است و بقیه در حال پیگیری و انجام است.

مسکن مهر قزوین رونق می گیرد/ خدمات زیربنایی و روبنایی تکمیل می شود

پورکریم از مسکن مهر استان قزوین به عنوان پروژه ای بسیار خوب و قابل قبول یادکرد و اظهارداشت: متاسفانه تبلیغ بسیار غلطی در اذهان رایج شده و برخی فکر می کنند این مسکن فقط برای افراد نیازمند است در حالی که اینگونه نیست.

وی افزود: قرار نیست همه توان خرید خانه های چند صد میلیونی را داشته باشند و دولت وظیفه دارد برای همه افراد مسکن تهیه کند و امروز با شرایطی که ایجاد شده بسیاری از گروههای مختلف اعم از کارمند، کارگر، متخصص، کارشناس که توان مالی کمتری دارند و یا می خواهند در مسکن سرمایه گذاری کمتری کرده و با کمترین هزینه خانه ای تهیه کنندوارد طرح مسکن مهر می شوند و مطمئن باشید ناحیه شهری مهرگان به یکی از مناطق بسیار خوب برای زندگی تبدیل خواهد شد و وظیفه داریم با فرهنگ سازی زمینه این کار را فراهم کنیم.

پورکریم یادآورشد: از رسانه ها انتظار داریم کمک کنند تا با اطلاع رسانی مناسب شرایط به گونه ای شودتا هر وقت نام مسکن مهر مطرح شد در اذهان فقر و نیازمندی شکل نگیرد بلکه منطقه ای تصور شود که خانه هایی ارزان قیمت با خدماتی مناسب برای اسکان همه گروهها در آن وجود دارد.

وی گفت: خوشبختانه خرید و فروش مسکن مهر در استان شتاب گرفته و روزانه به طور متوسط ۱۰ واحد معامله می شود و در سال جاری هم ۴۰۰ فقره خرید و فروش هم صورت گرفته است.

خریداران مسکن مهر مراقب باشند/ مالکیت واقعی افراد احراز شود

پورکریم ضمن هشدار به خریداران مسکن مهر اظهارداشت:از شهروندانی که متقاضی خرید مسکن مهر از افراد هستند درخواست می کنیم به دو موضوع توجه جدی کنند تا دچار مشکلات حقوقی نشوند.

وی اضافه کرد: برای واحدهای سه جانبه قرارداد پیش فروش بین متقاضی و سازنده و برای تعاونی ها تفاهم نامه حتما رویت شود.

پورکریم گفت: همچنین دریافت دفترچه قسط و مشاهده اصلیت آن برای اثبات مالکیت فروشنده الزامی است که این موضوع باید برای خریداران اثبات شود زیرا بسیاری از پرونده های حقوقی به دلیل فروش غیر واقعی مسکن مهر تشکیل شده و برخی متضرر شده اند که باید مراقب باشند تا برخی سوء استفاده نکنند.

به متقاضیان جدید مسکن مهر پاسخ می دهیم

وی بیان کرد:خوشبختانه با شرایطی که داریم قادریم به نیازهای جدید مسکن هم پاسخ دهیم و ورزشکاران، زوج های جوان، خبرنگاران با کمترین شرایط و آورده می توانند صاحب خانه شوند وآمادگی داریم دراین زمینه مشکل شهروندان بی مسکن را حل کنیم.