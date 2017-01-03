  1. استانها
  2. ایلام
۱۴ دی ۱۳۹۵، ۱۰:۵۵

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی ایلام خبر داد:

پرداخت ۸۸ میلیارد تومان تسهیلات به واحدهای شهرک های صنعتی ایلام

پرداخت ۸۸ میلیارد تومان تسهیلات به واحدهای شهرک های صنعتی ایلام

ایلام-مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی ایلام گفت: دولت با پرداخت ۸۸ میلیارد تومان تسهیلات به تعدادی از واحدهای تولیدی مستقر در شهرک های صنعتی این استان موافقت کرده است.

مرتضی دارایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه استان ایلام حدود ۵۵۰ واحد صنعتی دارد که از این مقدار ۲۴۰ واحد کوچک و متوسط تولیدی و صنعتی استان در ۱۴ شهرک صنعتی مستقر هستند، اظهار داشت: تسهیلات تخصیص یافته ۸۸ میلیارد تومانی برای کمک به راه اندازی و احیای ۸ واحد تولیدی مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی استان هزینه خواهد شد.

وی ادامه داد: مشکلات ناشی از تحریم ها طی سالیان گذشته باعث شد خطوط تولید تعداد زیادی از واحدهای صنعتی استان فرسوده شده و با شرایط روز همخوانی نداشته باشند که لزوم ایجاد خطوط جدید و استفاده از فناوری ها و تجهیزات نوین را برای کارآیی آنها بیشتر می کند.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی ایلام تاکید کرد: دولت تدبیر و امید امسال برای احیای واحدهایی که قابلیت بازگشت به چرخه تولید را دارند تسهیلات قابل توجهی را در نظر گرفته که امیدواریم با بکارگیری این منابع بتوانیم حدود ۴۰ درصد واحدهای مستقر در شهرک های صنعتی استان که هم اکنون راکد هستند، احیا کنیم.

دارایی اضافه کرد: نشست های ستاد تسهیل سرمایگذاری و حمایت از واحدهای تولیدی مشکل دار بطور مرتب در استان برگزار می شود که امیدواریم در این جلسات بتوانیم راهکارهای عملیاتی برای گره گشایی از مشکلات تولید کنندگان استان را شناسایی و اجرایی کنیم.

کد مطلب 3867368

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها