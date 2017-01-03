پرداخت ۸۸ میلیارد تومان تسهیلات به واحدهای شهرک های صنعتی ایلام

مرتضی دارایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه استان ایلام حدود ۵۵۰ واحد صنعتی دارد که از این مقدار ۲۴۰ واحد کوچک و متوسط تولیدی و صنعتی استان در ۱۴ شهرک صنعتی مستقر هستند، اظهار داشت: تسهیلات تخصیص یافته ۸۸ میلیارد تومانی برای کمک به راه اندازی و احیای ۸ واحد تولیدی مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی استان هزینه خواهد شد.

وی ادامه داد: مشکلات ناشی از تحریم ها طی سالیان گذشته باعث شد خطوط تولید تعداد زیادی از واحدهای صنعتی استان فرسوده شده و با شرایط روز همخوانی نداشته باشند که لزوم ایجاد خطوط جدید و استفاده از فناوری ها و تجهیزات نوین را برای کارآیی آنها بیشتر می کند.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی ایلام تاکید کرد: دولت تدبیر و امید امسال برای احیای واحدهایی که قابلیت بازگشت به چرخه تولید را دارند تسهیلات قابل توجهی را در نظر گرفته که امیدواریم با بکارگیری این منابع بتوانیم حدود ۴۰ درصد واحدهای مستقر در شهرک های صنعتی استان که هم اکنون راکد هستند، احیا کنیم.

دارایی اضافه کرد: نشست های ستاد تسهیل سرمایگذاری و حمایت از واحدهای تولیدی مشکل دار بطور مرتب در استان برگزار می شود که امیدواریم در این جلسات بتوانیم راهکارهای عملیاتی برای گره گشایی از مشکلات تولید کنندگان استان را شناسایی و اجرایی کنیم.