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۱۴ دی ۱۳۹۵، ۱۱:۲۵

مدیر کل کمیته امداد سیستان و بلوچستان مطرح کرد:

تحقق ۹۰ درصدی تعهدات زکات در سیستان و بلوچستان

تحقق ۹۰ درصدی تعهدات زکات در سیستان و بلوچستان

زاهدان - مدیر کل کمیته امداد سیستان و بلوچستان با اشاره به تحقق ۹۰ درصدی تعهدات زکات در سیستان و بلوچستان گفت: بیش از ۲۰ میلیارد ریال کمک هزینه معیشتی از محل زکات به نیازمندان پرداخت شد.

رضا شهرکی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: اهمیت پرداخت زکات به روشنی در جامعه مشخص است زیرا این فریضه مهم الهی می تواند اقتصاد کشور اسلامی را بارور و مشکلات اجتماعی را کاهش دهد.

وی افزود: خوشبختانه در سال جاری و تاکنون بیش از ۳۵ میلیارد ریال زکات در استان سیستان و بلوچستان جمع آوری شده که این آمار تا پایان سال در حال تغییر است.

وی با اشاره به خشکسالی و عدم بارش کافی باران در سال جاری در استان افزود: با این حال تاکنون هشت میلیارد و ۵۳۸ میلیون و ۶۱۶ هزار ریال از بابت زمین، پنج میلیارد و ۸۹۸ میلیون و ۷۷۸ هزار و ۶۱۰ ریال زکات فطریه، ۷۰۰ میلیون و ۳۰ هزار ریال برای سبد غذایی در استان جمع آوری شده است.

مدیرکل کمیته امداد سیستان و بلوچستان با اشاره به اینکه تمامی پرداخت مبالغ و کمک های جمع آوری شده طبق نیت مودی زکات است، افزود: بیشترین موارد هزینه کرد از محل زکات در امور محرومان و نیازمندان هزینه شده است به طوری که کمک هزینه معیشتی به ارزش ۲۰ میلیارد و ۶۶۹ میلیون و ۲۱۳ هزار ریال بوده و همچنین در زمینه هزینه های درمانی نیازمندان، پرداخت کمک هزینه ازدواج به زوج های مددجو، کمک به ساخت و تعمیرات مسکن، هزینه های تحصیلی و نیز خدمات موردی به نیازمندان این استان نیز هزینه شده است.

وی افزود: هم اکنون ۳۸ درصد روستاهای استان در امر ترویج، فرهنگ سازی و جمع آوری زکات در شهرستان ها مشارکت دارند و ۶۲ درصد روستاها فاقد مشمول زکات هستند که اگر در این خصوص به درستی برنامه ریزی شود روستاها فاقد فقیر خواهند بود.

کد مطلب 3867373

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