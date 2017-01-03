به گزارش خبرنگار مهر، احمد توصیفیان پیش از ظهر سه شنبه در نشست هم‌اندیشی سازمان‌های مردم‌نهاد جوانان اداره کل ورزش و جوانان در همدان با بیان اینکه نیروی جوان کشور محور اصلی توسعه کشور است، اظهار داشت: چگونگی روند توسعه اقتصادی اجتماعی هر کشور را منابع انسانی آن تعیین می کنند.

وی گفت: منابع انسانی پایه اصلی ثروت ملت ها را تشکیل می دهد و بهره برداری کامل و متناسب از منابع انسانی هر کشور باید به عنوان یکی از هدف های راهبردی توسعه در نظر گرفته شود.

وی ادامه داد: انباشته شدن فرصتهای از دست رفته در هر کشوری طی زمان منجر به ضعف نسبی اقتصاد آن در مقایسه با سایر کشورها می‌شود.

وی بابیان اینکه در میان عوامل تولید، عدم اشتغال نیروی انسانی افزون بر آثار اقتصادی، به دلیل آثار اجتماعی، فرهنگی و سیاسی از اهمیت بیشتری برخوردار است، گفت: در ایران نیز، در کنار نامطلوب بودن بیکاری آنچه مشکل تامین اشتغال را در سال های پیش رو به مبرمترین ضرورت برنامه ریزی تبدیل کرده به سن کار رسیدن موج جمعیتی حاصل از نرخ رشد بالای جمعیت در سال های اولیه انقلاب است.

توصیفیان تاکید کرد: از آنجا که فشار عرضه باعث گسترش بیشتر بی تعادلی در بازار کار در سال های اخیر شده، تحلیل این بازار بدون شبیه سازی درون زای سیستم جمعیتی کشور و عرضه نیروی کار از جامعیت لازم برخوردار نخواهد بود.

وی عنوان کرد: تقاضای نیروی کار همانند تقاضا برای سایر نهاده‌های تولید، تابعی مشتق شده از تابع تولید کشور و حاصل از تعامل متغیرهای مختلف سیستم اقتصادی است بنابراین، شبیه‌سازی نرخ بیکاری نیروی کار به شبیه سازی حجم زیادی از روابط اقتصادی و جمعیتی نیاز دارد.

توصیفیان گفت: کشور ایران در پنجره جمعیتی و فرصت طلایی قرار دارد و بیش از ۷۰ درصد جمعیت کشور بین ۱۵ تا ۶۴ سال قرار دارند و نزدیک به یک سوم جمعیت بین ۲۵ تا ۴۰ ساله هستند.

وی با بیان اینکه خیل عظیمی از جوانان که اگر توانمند شوند، تحصیلات، شغل و مسکن داشته باشند و ازدواج کنند می توانند یک جهش اقتصادی را در ایران ایجاد کنند و همان اتفاقی که در ژاپن، چین و کره افتاد را شکل دهند، گفت: آموزش‌ها باید در راستای بازار کار جوانان باشد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ۶ مرکز مشاوره و خدمات کارآفرینی در استان همدان فعال است، اظهار داشت: برای راه اندازی مرکز مشاوره خدمات کارآفرینی ویژه سازمان‌های مردم‌نهاد آمادگی لازم وجود دارد.

توصیفیان عنوان کرد: سمن ها نقش بازوان دستگاه های اجرایی را دارند و رابط مردم، دولت و زبان گویای آنان هستند و با مطالبه گری و نقد سازنده می توانند نقش بسیار موثری در رفع مشکلات و اصلاح امور داشته باشند.

وی گفت: باید از ظرفیت سمن ها به عنوان نیروی جوان، خوش فکر و دلسوز که می توانند بهترین مشاوران دستگاه های اجرایی باشند، استفاده و با بهره گیری از اندیشه های آنان در اتاق فکر به بروز شدن برنامه های دستگاه ها کمک کرد.