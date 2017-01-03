به گزارش خبرنگار مهر، سیدابوطالب نجفی در ششمین همایش بانکداری الکترونیکی و نظامهای پرداخت، گفت: وقتی میگوییم نقشه راهی برای سیستم بانکی داریم که در سال ۱۴۰۴ محقق میشود باید مکانیزمهای برنامهریزی را هم تعریف کنیم؛ یعنی مکانیزمهایی برای اندازهگیری به وجود آوریم که البته بر این اساس، در سه سال گذشته بارها در مجموعه بانک مرکزی از حرکت به سوی اهداف تعیینشده در سال ۱۴۰۴ خورشیدی گفتهایم؛ اما در این خصوص باید چند شاخص عمده هم تعریف کنیم که قابل اندازهگیری باشد .
مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک ایران افزود: در مرحله بعد باید اعلام شود که بر اساس این شاخصهای تعریف شده و قابل اندازهگیری، چه میزان به اهداف خود نزدیکتر شدهایم یا اگر در شاخصی پیشرفتی حاصل نشده، ناشی از چه دلایلی بوده است. به عنوان مثال وقتی وزیر اقتصاد از اول شدن جایگاه ایران در منطقه در سال ۱۴۰۴سخن میگوید باید به این نکته هم اشاره کند که در چه زمینهای و با چه ابزاری انتظار میرود به رتبه اول برسیم؛ ضمن این که قطعا همزمان با پیشرفت ما، دیگر کشورهای منطقه هم به تلاش و پیشرفت ادامه خواهند داد و درجا نخواهند زد.
وی تصریح کرد: باید مشخص شود در چند سال اخیر در کدام شاخصها به پیش رفته و به اهداف خود نزدیکتر شدهایم؛ به این ترتیب جای چنین پایشی در برگزاری این همایش خالی به نظر میرسد؛ این در حالی است که شرکت خدمات انفورماتیک دو بال دارد یکی مسئولیتهای حاکمیتی و دیگری عملکرد رقابتی است؛ به این معنا که در بخش حاکمیتی، شرکت با نظر و سفارش بانک مرکزی، سامانههایی را به وجود میآورد و سرویسهایی را ارائه میکند که از جمله آنها میتوان به پیوند اشاره کرد.
به گفته نجفی، هرسال علاوه بر این که پایداری تراکنشها در این سامانهها افزایش مییابد، بر حجم تراکنشها نیز افزوده میشود؛ به عبارت دیگر سالانه میزان تراکنشهای انجامشده ۲۰ تا ۲۵ درصد افزایش مییابد؛ این یعنی استقبال مردم از بانکداری الکترونیکی افزایش یافته و به تبع این اقبال، طبیعتا باید زیرساختها نیز تقویت شود.
وی اظهار داشت: به عبارت دیگر ضروری است زیرساختها قابلیت سرویسدهی با پایداری و امنیت بالا را داشته باشد، ضمن اینکه باید اعتماد عمومی به دست آمده نیز تقویت شود؛ چون اگر این اعتماد از دست برود مردم به بانکداری سنتی و شعبهها بازمیگردند و طبیعتا شعبهها پاسخگوی آن ها نخواهند بود ؛ به جز این، باید سرویسهای جدید نیز به وجود آید از جمله سرویسهای جدیدی که اجرای آنها از اهمیت ویژهای برخوردار است میتوان به پیوند اشاره کرد .
نجفی با بیان اینکه بخش مهمی از تراکنشهای مردم از طریق تلفنهمراه انجام میشود؛ امنیت این انتقال در شبکه بانکی را حائز اهمیت دانست و تصریح کرد: مردم باید مطمئن شوند که اطلاعاتشان به صورت امن از این شبکهها عبور میکند به همین دلیل شبکه پیوند ایجاد شد؛ در این سامانه، در زمان انجام یک تراکنش در موبایل، نیازی به ارسال اطلاعات کارت بانکی نیست و اطلاعات به واسطه شماره موبایل و رمز منتقل میشود .
وی گفت: موضوع دیگری که در دستور کار شرکت قرار دارد، ارتباطهای بینالمللی است؛ مردم ما به سفرهای خارجی میروند و بعد از تحریمها مسافران خارجی بسیاری به ایران میآیند؛ اما کارتهای اعتباری بینالمللی آنها در ایران قابل استفاده نیست؛ بنابراین ما در حال ایجاد زیرساختهایی هستیم که به واسطه آن، کارتهای اعتباری خارجی از جمله مسترکارت و ویزا در ایران قابل استفاده شود و کارتهای بانکی ایرانی هم در مرحله اول در کشورهای منطقه و بعد در کشورهای اروپایی قابل بهرهبرداری باشد.
نجفی تاکید کرد: امضای همراه هم یکی دیگر از سرویسهایی است که در شرکت خدمات انفورماتیک طراحی شده و در تراکنشهایی با عدد و رقم بالا مورد استفاده قرار میگیرد.
وی تاکید کرد: بانک مرکزی متولی گروهی از سرویسها به صورت انحصاری است، از جمله سامانه ساتنا، سوئیفت، چکاوک و شاپرک؛ این سامانهها در اختیار بانک مرکزی است؛ در طول سالیان، بانک مرکزی به شرکت خدمات انفورماتیک اعتماد کرده و به این باور رسیده که این شرکت میتواند سامانهها را در کل کشور پیاده کند، تعداد این سامانهها هم زیاد است و شاید به ۲۵ مورد برسد.
به گفته نجفی، البته این اعتماد نیز جواب داده است، یعنی در این مدت سرویسدهی تمام سامانههایی که بانک مرکزی به شرکت خدمات انفورماتیک محول کرده به نحو احسن و با کیفیت بالا انجام شده؛ به نحوی که در روزهای پایانی سال بعضی سرویسهای سایر بانکها با افت سرعت مواجه میشود، ولی سرویسهایی نظیر شاپرک، شتاب، ساتنا و چکاوک و سوئیفت با پایداری ۹۹ درصدی به فعالیت خود ادامه میدهد.
نجفی تاکید کرد: گردهماییهایی نظیر بانکداری الکترونیکی و نظامهای پرداخت، محلی است که صنعت بانکی کشور با نوآوریها در صنعت و فنآوری مواجه میشود؛ ضمن این که شرکتکنندگان با سیاستهایی که رگولاتورهایی مانند بانک مرکزی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در نظر دارند، آشنا میشوند؛ به عبارت دیگر تبادل اطلاعات میان بانکها و شرکتهای آی تی صورت میگیرد و بر اساس این اطلاعات، سیاستهای جدید استوار میشود .
وی گفت: شاید بهتر است در فاصله یک سالی که بین دو دوره برگزاری همایش بانکداری الکترونیک وجود دارد، پایش دقیقی توسط گروهی مشخص صورت بگیرد تا مشخص شود آیا شبکه بانکی و شرکتهای فعال در این حوزه در مسیر اهداف تعیینشده در هر دوره از همایش حرکت کردهاند یا خیر و اگر حرکتی صورت گرفته تا چه اندازه پیشرفت حاصل شده است.
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