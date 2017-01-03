راهیابی ۴ بانوی نهاوندی به مسابقات لیگ کشوری والیبال

محرم روزبه در گفتگو با خبرنگار مهر از راهیابی ۴ بانوی والیبالیست نهاوندی برای اولین بار به مسابقات لیگ باشگاهی کشور خبر داد و گفت: در این دور از مسابقات که با حضور منتخبان سراسر کشور در مشهد برگزار میشود ۴ بانوی نهاوندی نیز حضور دارند.

وی با بیان اینکه این دور از مسابقات در رده سنی آزاد از فردا به مدت ۳ روز به میزبانی خراسان رضوی برگزار می شود، گفت: معصومه رحیمیان، زینب نظری ایرانشاهی، شکوه اسدی و معصومه سیاوشی از نهاوند در این مسابقات حاضر می شوند.

رئیس اداره ورزش و جوانان نهاوند در ادامه به حضور مربی نهاوندی در دوره منتخب کارشناسان استعدادیاب صعودهای ورزشی کشور اشاره کرد و گفت: غلامرضاکبودی مربی منتخب و کارشناس استعدادیاب صعودهای ورزشی نهاوند در دوره دانش افزایی فدراسیون ویژه کارشناسان استعدادیاب صعودهای ورزشی کشور حضور دارد.

وی ادامه داد: فدراسیون یک دوره دانش افزایی کارشناسان استعداد یابی را با حضور مربیان منتخب کشور به میزبانی هیئت کوهنوردی وصعودهای ورزشی قزوین برگزار کرد.

وی افزود: در این دوره مباحثی از قبیل آنالیز ویدئویی تکنیک های صعود، مبانی تغذیه ورزشکاران در سنین پایه، آزمون های تخصصی و مهارتی در سنگنوردی، متد های تمرین قدرتی پیشرفته و مبانی رشد حرکتی و بحث آزاد توسط اساتید متخصص مورد تدریس قرار گرفت.