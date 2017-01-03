سازها برای دلاوران ایران نواختند/ درخواست روحانی از وزیر ارشاد

به گزارش خبرنگار مهر، آیین رونمایی از پوئم سمفونی «سرزمین دلاوران» به آهنگسازی احمد پژمان، کلام عبدالجبار کاکایی و اجرای ارکستر سمفونیک تهران به رهبری شهرداد روحانی دوشنبه شب ۱۳ دی ماه با حضور سیدرضا صالحی امیری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، خانواده های آزادگان و تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تالار وحدت تهران برگزار شد.

فریبرز خوب نژاد مدیر موسسه فرهنگی هنری «پیام آزادگان» در ابتدای این برنامه ضمن تشکر از حضور خانواده های برخی از آزادگان کشورمان درباره مسیر تولید پوئم سمفونی «سرزمین دلاوران» بیان کرد: استاد احمد پژمان نام بلندی در موسیقی ایران زمین است و شهرداد روحانی هم هنرمندی است که همه مخاطبان او را می شناسند به همین جهت از همان ابتدا تلاش ما این بود که افراد شماره یک را برای تولید این اثر انتخاب کنیم که خوشبختانه هر دوی این هنرمندان به همراه اعضای ارکستر سمفونیک تهران از شماره یک ها هستند.

شهرداد روحانی رهبر ارکستر سمفونیک تهران هم بعد از تشکر از ساخت اثر «سرزمین دلاوران» به آهنگسازی احمد پژمان گفت: این اثر جاودانه کاری برای عزیزانی است که با فداکاری های خود اجازه ندادند حتی یک وجب از این خاک عزیز به دست دشمنان بیفتد به همین جهت از شما می خواهم همگی برای آزادگان میهنمان دست بزنیم.

وی خطاب به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی هم بیان کرد: آقای وزیر آثار این چنینی کارهای بسیار ارزشمندی هستند که به حمایت احتیاج دارند و من امیدوارم شرایط به گونه ای فراهم شود که این قطعه علاوه بر ایران در عرصه های بین المللی هم اجرا شود تا همه بفهمند ما چه عزیزانی دارم که برای میهن خود فداکارانه جنگیدند.

احمد پژمان آهنگساز پوئم سمفونی «سرزمین دلاوران» هم بعد از دریافت دسته گلی از سوی وزیر ارشاد بیان کرد: اعضای ارکستر سمفونیک تهران و گروه کُر زمان کافی برای تمرین این کار نداشتند اما لازم است به همه آنها تبریک بگویم که امشب توانستند با تمام سختی ها این اثر را روی صحنه ببرند.

«نیایش»، «آغاز نبرد»، «دربند دشمن»، «نبرد دلیران» و «جشن» قطعاتی بودند که در این کنسرت با نوازندگی ارکستر سمفونیک تهران، روایت عبدالجبار کاکایی و همراهی گروه کُر به رهبری رازمیک اوحانیان و مهدی قاسمی برای مخاطبان اجرا شد.

در توضیح پوئم سمفونی «سرزمین دلاوران» آمده است:

«بین آزادی و آزادگی تفاوت قابل اعتنایی است، آزادی سیاسی و اجتماعی از زمره ارزش های رایج تمدن غرب و دستاوردهای نوین انسان امروز است، اما آزادگی مفهومی درونی است، آزادگی معنوی و درونی و فردی برخاسته از متن تمدن های شرقی به ویژه ایرانیان است، ایرانیان آزادگی را در فرمانروایی بر اقوام و بیرون آمدن از قید بردگی و استعمار می دانستند، دو مفهوم آزادگی و بردگی در تاریخ دراز دامن ایران کهن، کارکردی گسترده داشته است و بر این مبنا آزادگان نام مترادف ایرانیان است به نظر می آید در جنگ تحمیلی این مفهوم به شکلی هوشمندانه باز تولید شد و اسرای ایرانی که بزرگترین دستاوردشان حفظ هویت ملی و دینی بود به نام آزادگان شناخته شدند این نامگذاری خردمندانه بار دیگر بر حفظ میراث هویتی ما تاکیدی مجدد بود.

در سمفونی سرزمین دلاوران روایت ایران پیشاجنگ تا پساجنگ با تکیه به عناصر ملی و دینی، دو شیرازه اصلی هویت و استقلال کشورمان بیان شده است، این سمفونی در پاره نخست با روایت زندگی در متن جغرافیای ایران بزرگ شروع می شود و سازها یکپارچگی اقلیم پهناور میهنمان را در صلح و آرامش و استقلال می نوازند با ورود به پاره دوم سمفونی به جنگ بزرگ هشت ساله موسوم به دفاع مقدس می رسد و آغاز جنگ و اعزام های گسترده و بسیاری ایرانیان در برابر تهاجم بیگانه ترسیم می شود. سپس در پاره سوم سمفونی وارد اردوگاه های دشمن شده و روایت مقاومت آزادگان را در خاکریزهای پنهان نقل کرده و رنجهای آزادگان در بند را در کنار صبر و امید آنان به فتح نهایی بیان می کند و سرانجام در پاره چهارم و پنجم به فتح نهایی و ششم جشن ورود آزادگان در بند می رسد. هر قسمت از سمفونی با عنوانی خاص از قسمت دیگر تفکیک شده است که زندگی جاری است، ما بسیاریم، خاکریز پنهان، فتح نزدیک است و کاروان عاشقان در راه عناوین این بخش هاست.»