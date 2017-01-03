شاعران از ظرفیت انجمن شعر در شهرستان نهاوند استفاده کنند

به گزارش خبرنگار مهر، کریم حمیدوند پیش از ظهر سهشنبه در آیین افتتاح انجمن شعر طنز نهاوند، گفت: شهرستان نهاوند دارای استعدادهای بسیار خوبی است که باید آنها را شناسایی کرده و آنها را به خودباوری تشویق کرد.
وی در خصوص طنز و شعر طنز نیز، گفت: طنز در حقیقت اعتراضی بر مشکلات و نابسامانیهایی جامعه است به گونه ای که جامعه و مسئولین امر نمیخواهند این اعتراضات را مستقیم و بیپرده بشنوند.
فرماندار نهاوند عنوان کرد: وجدان بیدار و ضمیر آگاه شاعران و نویسندگان با بزرگنمایی جهات زشت و منفی، عیب و نقصهای روابط حاکم در حیات اجتماعی درصدد تذکر و اصلاح و رفع این زشتیها و رفع آنها برمیآیند.
وی بااینکه از گذشتههای دور در زبان لری و کوچهبازاری مردم نهاوند شعر و ضربالمثلهای طنز همواره بهصورت قوی حضورداشته است اما بااینحال پیشینه رسمی و مکتوب آن زیاد نیست، افزود: این مهم افتخاری برای هنرمندان و شاعران نهاوند است که برای اولین بار در غرب کشور فرصت افتتاح و راهاندازی انجمن شعر طنز را داشتهایم.
حمیدوند با تأکید بر اینکه این افتخاری برای حوزه فرهنگ و هنر و شاعران نهاوندی است و شعرا و اهالی فرهنگ و هنر باید از فضای مناسبی که پیشآمده نهایت استفاده و بهرهمندی را به عملآورند، اظهار کرد: امروزه در سطح کشور هنر طنز و خصوصاً شعر طنز یک مقوله جدی است و در محافل شعری رونق مناسبی دارد و باید تلاش کنیم در نهاوند نیز هم پای دیگر محافل کشوری پیش رویم.
وی گفت: مقوله طنز همانند لبه تیزی است که باید با حساسیت خاصی به آن نگریسته شود و به این خاطر باید دقت و ملاحظه لازم را نسبت به آن داشته باشیم.
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