۱۲ هزار سبد غذایی بین کودکان مبتلا به سوء تغذیه در سمنان توزیع شد

علی عرب در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه کمیته امداد استان سمنان برای تأمین ‌بخشی از نیازهای اساسی کودکان مبتلا به سوء تغذیه، سبد غذایی در بین خانواده‌های آنان توزیع می‌کند، افزود: نزدیک به ۹ میلیارد ریال برای رفع مشکل سوء تغذیه کودکان خانواده‌های نیازمند استان پرداخت شده است.

وی با بیان اینکه سوء تغذیه به عنوان یک بیماری حاد در جامعه تعریف شده است، گفت: در نیمه نخست سال جاری، ۱۲ هزار سبد غذایی بین دو هزار کودک مبتلا به سوء تغذیه در استان سمنان توزیع شد.

معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد امام (ره) استان سمنان با بیان اینکه بخش عمده ای از مشکلات و بیماری های کودکان ناشی از سوء تغذیه است، افزود: در شش ماهه نخست امسال، سبد غذایی در نظر گرفته شده برای استفاده دو هزار کودک مبتلا به سوء تغذیه خریداری و در بین نیازمندان توزیع شد.

عرب گفت: کودکان مبتلا به سوء تغذیه در بازه سنی شش ماه تا پنج سال از مراکز بهداشتی و درمانی، معرفی و این نهاد پس از بررسی های لازم با تأیید نیازمندی خانواده، بین هر یک از این افراد هر ماه سبد غذایی به ارزش ۷۴ هزار تومان توزیع می کند.

وی با اشاره به اینکه برنامه حمایتی توزیع سبد غذایی برای کودکان مبتلا به سوء تغذیه با مشارکت کمیته امداد، دانشگاه علوم پزشکی و سازمان تأمین اجتماعی با هدف رفع سوء تغذیه کودکان در حال اجراست، افزود: سبدهای غذایی این کودکان شامل برنج، ماکارونی، رب‌گوجه، سویا، گوشت قرمز، روغن، تخم‌مرغ و عدس بوده که به والدین آنان تحویل داده شد.

معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد امام (ره) استان سمنان با اشاره به اینکه هر شش ماه یک بار کودکان مبتلا به سوء تغذیه مورد پایش قرار می‌گیرند، تصریح کرد: در صورت بهبودی کامل و صحت سلامتی کودکان تحت حمایت این طرح، آنان از این طرح حمایتی خارج شده و کودکان دیگری که از سوء تغذیه رنج می‌برند با معرفی مراکز بهداشت جایگزین می‌شوند.

عرب با بیان اینکه در کنار ارائه سبد غذایی به خانواده‌ها، کارگاه‌های آموزشی نیز برای آنها برگزار می‌شود، گفت: در این کارگاه‌ها آموزش‌های لازم در خصوص تغذیه سالم به مادران این کودکان داده می‌شود تا آنان با استفاده از مباحث مطرح شده و مواد غذایی غنی با مشکلات سوء تغذیه و اختلال رشد کودکان خود مواجه نباشند.