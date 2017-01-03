انعکاس حوادث ریزش کوه جاده چالوس به دادستانی کل کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دادگستری استان البرز، حاجی رضا شاکرمی از انعکاس موضوع ریزش سنگ در برخی از تونل‌های جاده چالوس و ایجاد خسارات جانی و مالی به مسافران به دادستانی کل کشور خبر داد و گفت: تاکنون مکاتبات متعددی درباره خطرات جانی و مالی جاده چالوس و تونل‌های آن انجام و خواستار بازسازی و ایمن‌سازی آن شده‌ایم ولی برای چندمین بار شاهد ریزش در این جاده هستیم.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز افزود: خواستار توجه بیشتر مسئولان وزارت راه و شهرسازی به وضعیت تونل جاده چالوس و جلوگیری از بروز خطرات جانی و مالی بیشتر به شهروندان هستیم.

شاکرمی تصریح کرد: هزینه بازسازی و ایمن‌سازی این مسیر بسیار بالا بوده و خارج از توان مالی استان است بنابراین از طریق دادستان کل کشور، مراتب پیگیری می‌شود تا مسئولان مربوطه در وزارت راه و شهرسازی، با توجه به مسئولیت مدنی و کیفری خود اقدامات لازم را انجام دهند.