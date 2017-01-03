به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت دوومیدانی شهرستان کرمانشاه در راستای شناسایی استعدادهای برتر در مواد مختلف دوومیدانی در چهارچوب برنامه های ابلاغی فدراسیون دوومیدانی جمهوری اسلامی ایران و اداره ورزش وجوانان اقدام به برگزاری یک دوره مسابقه بین استعداد های درخشان دوومیدانی در قسمت دختران وپسران کرمانشاهی می کند.

بر اساس اعلام این هیئت، این رقابت ها ویژه گروه سنی متولدین نیمه دوم ۱۳۷۹ تا متولدین ۱۳۸۳ و در مواد ۱۰۰متر، پرش طول، پرتاب توپ مدیسن بال و ۱۶۰۰ متر برگزار خواهد شد.

به ۳ نفر برتر این رقابت ها حکم و مدال وجایزه و به ۶ نفر بعدی حکم استعدادهای درخشان دوومیدانی تعلق می‌گیرد.

بر اساس اعلام این هیئت از مربیان و اساتید استعداد یاب - در صورتی که ورزشکاران آنها جزو نفرات برتر در سه مسابقات آتی که تا پایان سال انجام می گرد باشند- نیز تقدیر خواهد شد.

رقابتهای پسران روز جمعه ۲۴دی ماه از ساعت ۱۰صبح در مجموعه آزادی و رقابت های دختران روز پنجشنبه ۲۳دی ماه ساعت ۱۰صبح در مجموعه ورزشی ۱۵ خرداد برگزار می شود.