دستگاه های اجرایی قزوین موظف به انتشار گزارش عملکرد ۴ ساله شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی استانداری قزوین، نصرت اله علیرضایی در دومین نشست شورای مرکزی روابط عمومی های استان که در سالن مفاخر شهرداری قزوین برگزار شد اظهار کرد: برنامه ها و فعالیت های روابط عمومی ها به شکل متمرکز، هدفمند و اثرگذار باشد و این شورا در پی آن است که با تصویب اساسنامه و تعیین کمیته ها بتواند مجموعه اقداماتی را در این زمینه به انجام برساند. وی افزود: اطلاع رسانی، تبیین و تشریح سیاست ها و برنامه ها و در نهایت پاسخگویی به موقع و شفاف به سوالات و ابهامات سه وظیفه و ماموریت اصلی روابط عمومی ها می باشد که باید برنامه ریزی لازم را در این زمینه داشته باشند.

مدیرکل روابط عمومی استانداری با اشاره به فعال سازی شورای اطلاع رسانی استان با انتصاب معاون جدید سیاسی و امنیتی استانداری خاطرنشان کرد: شورای اطلاع رسانی استان از ظرفیت ها و جایگاه بالایی برخوردار می باشد که شورای مرکزی روابط عمومی ها می تواند از این فرصت برای طرح و پیگیری اولویت ها و موضوعات مرتبط به تقویت و ارتقای روابط عمومی ها استفاده کند.

علیرضایی گفت:براساس مصوبه شورای اطلاع رسانی استان تمامی دستگاه های اجرایی موظف و مکلف شده اند عملکرد دستگاه تحت امر خود را از ابتدای روی کارآمدن دولت تدبیر و امید تا پایان آذرماه جاری تدوین و در قالب بروشور یا کتابچه ای منتشر و در معرض افکار عمومی قرار دهند.

وی بیان کرد: از دیگر موضوعاتی کحه به جد در دستور کار قرار دارد برگزاری یک جلسه شورای اداری استان با موضوع اطلاع رسانی و تبیین ضرورت و اهمیت این موضوع برای مدیران با استفاده از اساتید و صاحبنظران این حوزه است.

دبیر شورای اطلاع رسانی استان خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه در سال پایانی دور اول دولت تدبیر و امید قرار داریم و نظر به اینکه با ورود به فضای انتخابات پیش بینی می شود حجم انتقادات و هجمه های مخالفین به دولت افزایش یابد لذا انتظار می رود روابط عمومی ها با حمایت و همراهی مدیران دستگاه ها بتوانند فعالیت ها و دستاوردهای دولت را به خوبی و بدون مبالغه و آمارسازی در اختیار مخاطبین و عمومی مردم قرار دهند.

رئیس شورای هماهنگی روابط عمومی های استان بیان کرد: امروزه منابع و ابزارهای اطلاع رسانی متنوع و متکثر شده است و در چنین شرایطی انتظار می رود روابط عمومی ها بتوانند از شیوه های جدید اطلاع رسانی در فضاهای مجازی و محیط های شهری بیشتتر بهره ببرند.

وی برنامه ریزی و آشنا سازی مدیران و کارشناسان روابط عمومی ها با روش های نوین اطلاع رسانی، تعامل و برگزاری نشست های مشترک و اثربخش با مسئولین ارشد و مدیران دستگاه ها، همکاری و تعامل با رسانه های جمعی، برنامه ریزی و پیگیری در راستای فعال سازی و استفاده حداکثری از ظرفیت های موجود روابط عمومی ها، تهیه بانک اطلاعات از وضعیت موجود روابط عمومی ها، ارزیابی عملکرد روابط عمومی دستگاه های اجرایی استان، برگزاری جشنواره روابط عمومی ها و تجلیل از روابط عمومی های برتر را از دیگر وظایف این شورا برشمرد.