به گزارش خبرگزاری مهر، شیخ «حسین دیهی» نایب رئیس جمعیت «الوفاق» بحرین در سخنانی با بیان اینکه محاصره منطقه «الدراز» توسط آل خلیفه طولانی ترین مجازات تاریخی در منطقه ما برای نزدیک به ۲۰ هزار شهروند است، گفت: شش ماه است که جامعه بین المللی بدون هیچ موضع گیری و عکس العملی نظاره گر محاصره الدراز است.

بر اساس این گزارش، شیخ دیهی با اشاره به این مطلب که آنچه در دراز میگذرد برخلاف ادعاهای حقوق بشری رژیم آل خلیفه است، گفت: دنیا باید از نگاه دوگانه خود دست بردارد و موضع گیری صریح و شجاعانه ای در خصوص منطقه دراز بحرین داشته باشد. این محاصره ۲۰۰ روزه وحشیگری عاملین این امر و عدم وجود انسانیت در آنها را ثابت نموده است.



نائب رئیس الوفاق همچنین خطاب به نظام آل خلیفه اظهار داشت: با محاصره ۲۰۰ روزه و یا بیشتر ساکنان دراز نمی توانید قلبهای عاشق و جانهای فدایی رهبرشان آیت الله عیسی قاسم را محصور و محدود کنید. در تک تک این ۲۰۰ روز شکست خورده اید و نتوانسته اید و هرگز نخواهید توانست به آنچه می خواهید، دست یابید.

وی در پایان خطاب به اهالی منطقه دراز و مردم تحصن کننده در مقابل منزل آیت الله عیسی قاسم تصریح کرد: با صبر خود در طی این محاصره ی ۲۰۰ روزه ما را سربلند کردید.