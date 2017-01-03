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۱۴ دی ۱۳۹۵، ۱۱:۱۲

معاون استاندار بوشهر مطرح کرد

تهیه بانک اطلاعات زنان استان بوشهر/ تقویت فعالیت بانوان

تهیه بانک اطلاعات زنان استان بوشهر/ تقویت فعالیت بانوان

بوشهر - معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر از تقویت فعالیت بانوان خبر داد و گفت: تهیه بانک اطلاعات زنان استان بوشهر در دستور کار است.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم گراوند صبح سه‌شنبه در نشست مشترک مشاورین بانوان فرمانداری ها و دستگاه های اجرایی استان بوشهر اظهار داشت: از جمله برنامه های دولت تدبیر و امید بهره مندی از ظرفیت بانوان توانمند در عرصه های مختلف است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر افزود: باید بستر استفاده از بانوان در بخش‌های مدیریتی فراهم شود و در استان بوشهر با توجه به دیدگاه مثبت استاندار از بانوان در حوزه مدیریت های مرتبط با آنان بهره گیری لازم صورت گرفته است.

وی تصریح کرد: همچنین با تدوین طرح های نوین باید زمینه فعالیت بانوان در جامعه گسترش یابد.

گراوند بانوان را به تقویت خودباوری و مشارکت در عرصه های مختلف اجتماعی تشویق کرد و افزود: توجه به سلامت زنان و فعالیت های حوزه ورزش و تهیه بانک اطلاعات زنان و حمایت از انتصاب زنان توانمند در حوزه های مدیریتی از اولویت های ما در استان است.

معاون استاندار بوشهر یادآور شد: مرحله دوم طرح های امید از جمله طرح های مدیریت ارشد استان است که با رویکرد بهره‌گیری از جوانان و بانوان با استفاده از ظرفیت‌های سازمان‌های مردم‌نهاد در گستره استانی و رفع بخشی از مشکلات و مسائل اجتماعی و فرهنگی با برش استانی آغاز شده است.

کد مطلب 3867396

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