به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شهرداری سمنان، سمیه قاسمی با یادآوری اینکه واحد روابط عمومی این سازمان از اواخر تابستان به واحد روابط عمومی و امور بین الملل ارتقا یافت و فعالیت در عرصه بین‌الملل را آغاز کرد، افزود: پس از حضور شهردار سمنان و تعدادی از مدیران شهری در یازدهمین اجلاس شهرداران جاده ابریشم در قزوین و رایزنی های صورت گرفته با مهمانان خارجی حاضر در اجلاس سمنان به عنوان نگین جاده ابریشم به مهمانان خارجی معرفی شد.

وی اظهار کرد: چند روز پس از این اجلاس دعوتنامه‌ای از شهردار ارومچی، ایلهام صبیر دریافت کردیم و شهردار سمنان به چهارمین اجلاس همکاری و توسعه شهرهای کمربند اقتصادی جاده ابریشم دعوت شد.

به گفته مسئول روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری سمنان این سفر که تمام هزینه های آن توسط شهرداری ارومچی پرداخت شد منجر به انعقاد تفاهم‌نامه همکاری و دوستی یا خواهر خواندگی بین شهرهای سمنان و ارومچی شد و این تفاهم‌نامه ۲۳ سپتامبر در اجلاس عمومی و در حضور هزاران نفر به امضا رسید.

قاسمی با بیان اینکه روابط بین المللی شهرداری سمنان در مهرماه هم ادامه داشت و سفیر فنلاند هری کمراینن به سمنان سفر کرد و سمنان را شهری رو به پیشرفت دانست، افزود: تلاش می کنم تا زمینه همکاری بیشتر بین سمنان و یکی از شهرهای بزرگ فنلاند را فراهم کنم.

وی خاطر نشان کرد: پس از حضور موفق و تاثیرگذار شهردار سمنان در ارومچی نام وی در لیست ۶۷ شهردار برتر آسیا قرار گرفت و فاطما شاهین شهردار قاضیانتپ ترکیه وی را به پنجمین مجمع دوسالانه شهرداران آسیایی دعوت کرد که این مجمع به دلایل مشکلات امنیتی ترکیه به تعویق افتاد.

مسئول روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری سمنان اضافه کرد: شهردار سمنان در اجلاس شهرداران قزوین درخواست میزبانی اجلاس شهرداران جاده ابریشم در سال ۲۰۱۹ را به پروفسور کواک رئیس سازمان شهروندان جهانی ارائه داد و پروفسور کواک ۱۱ آبان ماه برای بررسی شرایط میزبانی به سمنان سفر کرد.

به گفته وی حضور کواک در سمنان و ملاقات با استاندار و شهردار و بازدید از شهر سمنان و جاذبه‌های تاریخی فراوان آن سبب شد وی دیدگاه خوبی به این شهر پیدا کرده و نظر مساعد خود را برای این میزبانی اعلام کند که نتیجه آن چند ماه آینده مشخص می‌شود.

قاسمی تاکید کرد: برقراری ارتباطات بین المللی سبب می شود تا شهرداری سمنان سرعت بیشتری در روند رو به رشد خود یافته و بتواند از تجربیات شهرداری های موفق دنیا در زمینه های مدیریت شهری، محیط زیست، تکنولوژی پسماند و بازیافت، تبدیل فاضلاب به آب خام و زیرساخت‌های شهری بهره‌مند شود.

مسئول روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری سمنان خاطرنشان کرد: برای برقراری ارتباط بیشتر با کشورهای مختلف و استفاده از تجربیات آنها و همچنین تبادلات فرهنگی و اجتماعی و داشتن کانونی برای این فعالیت ها به دستور شهردار سمنان و با مساعدت اعضای شورای شهر مرکز همکاری شهرهای آسیایی و جاده ابریشم در شهرداری سمنان ایجاد می شود که هم اکنون در مرحله مرمت و آماده سازی ساختمان آن در کنار ساختمان شورای شهر هستیم.

قاسمی تصریح کرد: در صورت آماده شدن این ساختمان، مرکز همکاری شهرهای آسیایی و جاده ابریشم در دهه مبارک فجر به بهره برداری می رسد و امیدواریم در این مرکز شاهد حضور مهمانان خارجی، دستگاه‌های متولی و سازمان‌های مردم‌نهاد باشیم و دریچه جدیدی برای جهانی شدن به روی شهر زیبا، تاریخی و کهن سمنان گشوده شود.