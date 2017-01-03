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۱۴ دی ۱۳۹۵، ۱۱:۱۳

دهه فجر سالجاری انجام می شود؛

راه‌اندازی مرکز همکاری شهرهای آسیایی و جاده ابریشم در سمنان

راه‌اندازی مرکز همکاری شهرهای آسیایی و جاده ابریشم در سمنان

سمنان - مسئول روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری سمنان از راه اندازی مرکز همکاری شهرهای آسیایی و جاده ابریشم در شهرداری سمنان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شهرداری سمنان، سمیه قاسمی با یادآوری اینکه واحد روابط عمومی این سازمان از اواخر تابستان به واحد روابط عمومی و امور بین الملل ارتقا یافت و فعالیت در عرصه بین‌الملل را آغاز کرد، افزود: پس از حضور شهردار سمنان و تعدادی از مدیران شهری در یازدهمین اجلاس شهرداران جاده ابریشم در قزوین و رایزنی های صورت گرفته با مهمانان خارجی حاضر در اجلاس سمنان به عنوان نگین جاده ابریشم به مهمانان خارجی معرفی شد.

وی اظهار کرد: چند روز پس از این اجلاس دعوتنامه‌ای از شهردار ارومچی، ایلهام صبیر دریافت کردیم و شهردار سمنان به چهارمین اجلاس همکاری و توسعه شهرهای کمربند اقتصادی جاده ابریشم دعوت شد.

 به گفته مسئول روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری سمنان این سفر که تمام هزینه های آن توسط شهرداری ارومچی پرداخت شد منجر به انعقاد تفاهم‌نامه همکاری و دوستی یا خواهر خواندگی بین شهرهای سمنان و ارومچی شد و این تفاهم‌نامه ۲۳ سپتامبر در اجلاس عمومی و در حضور هزاران نفر به امضا رسید.

قاسمی با بیان اینکه روابط بین المللی شهرداری سمنان در مهرماه هم ادامه داشت و سفیر فنلاند هری کمراینن به سمنان سفر کرد و سمنان را شهری رو به پیشرفت دانست، افزود: تلاش می کنم تا زمینه همکاری بیشتر بین سمنان و یکی از شهرهای بزرگ فنلاند را فراهم کنم.

وی خاطر نشان کرد: پس از حضور موفق و تاثیرگذار شهردار سمنان در ارومچی نام وی در لیست ۶۷ شهردار برتر آسیا قرار گرفت و فاطما شاهین شهردار قاضیانتپ ترکیه وی را به پنجمین مجمع دوسالانه شهرداران آسیایی دعوت کرد که این مجمع به دلایل مشکلات امنیتی ترکیه به تعویق افتاد.

مسئول روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری سمنان اضافه کرد: شهردار سمنان در اجلاس شهرداران قزوین درخواست میزبانی اجلاس شهرداران جاده ابریشم در سال ۲۰۱۹ را به پروفسور کواک رئیس سازمان شهروندان جهانی ارائه داد و پروفسور کواک ۱۱ آبان ماه برای بررسی شرایط میزبانی به سمنان سفر کرد.

به گفته وی حضور کواک در سمنان و ملاقات با استاندار و شهردار و بازدید از شهر سمنان و جاذبه‌های تاریخی فراوان آن سبب شد وی دیدگاه خوبی به این شهر پیدا کرده و نظر مساعد خود را برای این میزبانی اعلام کند که نتیجه آن چند ماه آینده مشخص می‌شود.

قاسمی تاکید کرد: برقراری ارتباطات بین المللی سبب می شود تا شهرداری سمنان سرعت بیشتری در روند رو به رشد خود یافته و بتواند از تجربیات شهرداری های موفق دنیا در زمینه های مدیریت شهری، محیط زیست، تکنولوژی پسماند و بازیافت، تبدیل فاضلاب به آب خام و زیرساخت‌های شهری بهره‌مند شود.

مسئول روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری سمنان خاطرنشان کرد: برای برقراری ارتباط بیشتر با کشورهای مختلف و استفاده از تجربیات آنها و همچنین تبادلات فرهنگی و اجتماعی و داشتن کانونی برای این فعالیت ها  به دستور شهردار سمنان و با مساعدت اعضای شورای شهر مرکز همکاری شهرهای آسیایی و جاده ابریشم در شهرداری سمنان ایجاد می شود که هم اکنون در مرحله مرمت و آماده سازی ساختمان آن در کنار ساختمان شورای شهر هستیم.

قاسمی تصریح کرد: در صورت آماده شدن این ساختمان، مرکز همکاری شهرهای آسیایی و جاده ابریشم در دهه مبارک فجر به بهره برداری می رسد و امیدواریم در این مرکز شاهد حضور مهمانان خارجی، دستگاه‌های متولی و سازمان‌های مردم‌نهاد باشیم و دریچه جدیدی برای جهانی شدن به روی شهر زیبا، تاریخی و کهن سمنان گشوده شود.

کد مطلب 3867397

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