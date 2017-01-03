به گزارش خبرنگار مهر، محسن سرخو در سیصد و هجدهمین جلسه علنی شورای شهر تهران با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری گفت: ایشان می‌فرمایند «آنقدر در پایین شهر تهران خرج کنید که اگر کسی با تاکسی جایی رفت، احساس نکند شمال و جنوب متفاوت هستند». رهبری در جای دیگر تأکید کردند «خدمات باید به طور متعادل به همه مناطق برسد».

وی با اشاره به مجموعه کوروش گفت: ما درباره هایپراستار کوروش و ترافیکی که برای اطراف ایجاد می‌کند، چند جلسه پیش بحث مفصلی داشتیم. در آن جلسه عنوان شد ۲۵ درصد فروش بلیت سینماهای تهران مربوط به مجتمع کوروش است.

سرخو ادامه داد: سؤال این است که چرا برای جلوگیری از ترافیک، آسایش مردم و گسترش عدالت در تهران، این سالن‌های سینمایی را در مناطق مختلف شرق و جنوب تهران ایجاد نمی‌کنید؟

این عضو شورای شهر تهران افزود: ایجاد این مجتمع‌ها در مناطق مختلف و جلوگیری از تمرکز آنها در شمال و غرب تهران باعث می‌شود در همه جای تهران جوانان از اوقات فراغت بهتری برخوردار شوند و ترافیک عجیب و غریب برخی مناطق کاسته شود.

وی با بیان اینکه نمی‌گوییم شهرداری در مناطق جنوب تهران کاری نکرده است، گفت: اتفاقاً بعد از پیروزی انقلاب اسلامی شاهد توسعه معابر، فضای سبز و ساز و کارهای توسعه و پیشرفت در مناطق جنوبی بودیم، اما به دلیل فرسودگی بیش از حد، ریزدانگی و تراکم جمعیت هنوز فاصله بسیار زیاد است.

سرخو در تذکری دیگر درباره کمک به مساجد نیز گفت: مسجد امام سجاد (ع) در صادقیه با هزینه مردم ساخته شد اما شهرداری متعهد شد مناره‌های آن را بسازد.

عضو شورای شهر تهران خاطرنشان کرد: متأسفانه ۶ سال است این مناره‌ها نیمه‌کاره مانده که امیدواریم با کاستن از همایش‌ها، تولید مجلات و اقدامات تبلیغاتی، تمرکز بر فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی صورت گیرد.