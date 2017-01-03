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۱۴ دی ۱۳۹۵، ۱۱:۲۸

کاسه صبر فدراسیون کشتی به سرآمد

انتخابات هیئت کشتی البرز برگزار می‌شود

انتخابات هیئت کشتی البرز برگزار می‌شود

کرج - کاسه صبر فدراسیون کشتی به سرآمده و این فدراسیون دوازدهم دی ماه خواستار برگزاری انتخابات هیئت کشتی استان البرز شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از مدت‌ها انتظار به نظر می‌رسد تکلیف ریاست هیئت کشتی البرز مشخص شود، فدراسیون کشتی در نامه‌ای به اداره کل ورزش و جوانان استان البرز، خواستار ثبت‌نام از نامزدهای ریاست هیئت کشتی این استان شده است تا انتخابات این هیئت هر چه زودتر برگزار شود.

گفتنی است این نامه روز یکشنبه ئوتزدهم دی ماه ارسال‌شده است.

حمید بنی‌تمیم، نایب‌رئیس فدراسیون کشتی در گفتگو با خبرنگار مهر این خبر را تائید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، آذر سال گذشته بود که دوره ریاست «مصیب ده بالایی» در هیئت کشتی استان البرز به پایان رسید در طول این مدت که بیشتر از یک سال است «افشار» و «پورمحمدی» به‌عنوان سرپرست این هیئت انتخاب شدند، ضمن این‌که یک‌بار هم ثبت‌نام از نامزدهای ریاست هیئت کشتی انجام شد و با این شرایط این ثبت‌نام باید مجدداً انجام شود.

کد مطلب 3867401

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