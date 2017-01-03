پرونده ۱۵ سازه بدون مجوز در سواحل هرمزگان به محاکم قضایی ارجاع شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از بنادر و دریانوردی هرمزگان، اله مراد عفیفی پور از شناسایی ۲۴۲ سازه دریایی در سواحل این استان خبر داد و گفت: از این میزان ۱۸۴ سازه غیرمجاز محسوب می شوند که پرونده ۱۵ مورد از سازه های بدون مجوز به محاکم قضایی ارجاع شده است.

عفیفی پور طول سواحل کشور را حدود پنج هزار و ۸۰۰ کیلومتر اعلام کرد و گفت: از این میزان ۸۹۰ کیلومتر در شمال کشور و چهار هزار و ۹۰۰ کیلومتر در جنوب کشور واقع شده که از مجموع آن حدود ۸۴۰ کیلومتر آن پیرامون جزایر توزیع شده است.

وی ادامه داد: استان هرمزگان با برخورداری از حدود دو هزار و ۲۳۸ کیلومتر و سهم ۳۸ درصدی از مجموع سواحل کشور، سرآمد استان های دریایی کشور محسوب می شود که از این رقم قریب به یکهزار و ۵۸۰ کیلومتر در سرزمین اصلی و ۶۵۸ کیلومتر نوار ساحلی پیرامون جزایر را شامل می شود.

به گفته عفیفی پور، از مجموع کل این سازه ها، ۱۹۲ مورد به بخش دولتی تعلق دارد که ۴۹ مورد دارای مجوز و ۱۴۳ مورد فاقد مجوز است که علیه ۴ مورد در محاکم قضایی شکایت شده و سایر موارد نیز در مراحل تکمیل پرونده است.

وی همچنین سهم بخش خصوصی از مجموع کل سازه های دریایی شناسایی شده را ۵۰ مورد اعلام کرد که ۴۱ مورد فاقد مجوز هستند و علیه ۱۱ مورد اقامه دعوی در محاکم قضایی صورت گرفته است.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: در منطقه آزاد کیش و جزیره هندورابی از مجموع ۳۹ سازه موجود تنها یک مورد مجوز قانونی دارد و در منطقه آزاد قشم از ۶۴ سازه برای ۷ مورد مجوز صادر شده است.

دبیر کمیته ساماندهی و مدیریت سواحل استان هرمزگان در پایان با تشریح گزارشی از پیگیری های مصوبات ۸ نشست گذشته این کمیته، بر لزوم هماهنگی و همکاری تمامی ادارات، ارگانها، نهادها در راستای اجرای هرچه سریعتر و جامع تر قوانین مرتبط با حوزه دریا و سواحل تأکید کرد