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۱۴ دی ۱۳۹۵، ۱۵:۲۶

فرمانده سپاه ناحیه تویسرکان خبر داد:

اعزام ۱۶۶۰ تویسرکانی به اردوهای راهیان نور

اعزام ۱۶۶۰ تویسرکانی به اردوهای راهیان نور

تویسرکان - فرمانده سپاه ناحیه تویسرکان گفت: یک هزار و ۶۶۱ تویسرکانی در نیمه نخست امسال به مناطق عملیاتی اعزام شده‌اند.

سعید سعیدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری اردوهای راهیان نور اظهار داشت: در سال جاری یک هزار و۶۶۱ نفر در نیمه نخست امسال از تویسرکان به مناطق عملیاتی اعزام شده‌اند.

وی با بیان اینکه در هر مرحله حدود ۶۰۰ نفر اعزام شده اند، افزود: بیشترین اعزامی‌ها از دانش‌آموزان و بسیج محلات بوده است.

فرمانده سپاه ناحیه تویسرکان با اشاره به اعزام کاروان‌های راهیان نور به مناطق عملیاتی جنوب و غرب کشور عنوان کرد: مدت زمان اردوهای راهیان نور به جنوب ۴ روزه و به مناطق عملیاتی غرب کشور نیز ۲ روزه است.

وی عنوان کرد: در این سفر معنوی زائران از یادمان‌های شهدا و مناطق عملیاتی بازدید کرده و در برنامه رزمایش در کرمانشاه و اهواز شرکت می‌کنند.

سعیدی با اشاره به اهداف برگزاری اردوهای راهیان نور گفت: هدف از برگزاری اردوهای راهیان نور آشنا کردن نسل جوان با فرهنگ دفاع مقدس و ایثار و شهادت است.

وی با بیان اینکه سهمیه سال ۹۵ شهرستان تویسرکان اعزام یک هزار و ۶۶۰ نفر است، ادامه داد: استقبال از این سفر معنوی خوب بوده و در مقایسه با سال گذشته از رشد چشمگیری برخوردار بوده است.

فرمانده سپاه ناحیه تویسرکان با اشاره به برکات اردوهای راهیان نور گفت: این برنامه فرهنگی با هدف آگاه‌سازی و آشنا کردن نسل جوان با رشادت‌ها و شجاعت‌های رزمندگان یکی از راهکارهای مقابله با جنگ نرم است.
 

کد مطلب 3867405

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