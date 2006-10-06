معماي شاهنامه به پيشخوان آمد

به گزارش خبرنگار كتاب مهر، اين كتاب پژوهشي درباره حماسه جاودان ايران " شاهنامه " است كه در آن تلاش شده است با نگاهي موشكافانه به نقد و بررسي آن اثر پرداخته شود .

ويژگي اصلي اين پژوهش كنكاش باستان شناسانه و روانشناسانه درباره شخصيت ها و فضاي اجتماعي و سياسي داستان هاست كه به ديدگاه اين اثر درباره شاهنامه سمت و سويي متفاوت بخشيده است.

سيامك وكيلي در پيشگفتار كتاب آورده است : شاهنامه داراي دو بخشي است كه به طور كامل با هم تفاوت دارند. ويژگي هاي ساختي، زبان شناسي، جهان بيني و مانند اينها در هر دو بخش چنان ناهماهنگ و ناهمخوان اند كه مي توان گفت داراي دو انديشه ، دو استعداد و دو پسند جداگانه و نايكدست اند .



براي نمونه در يك بخش باور نويسنده به دين زرتشتي است اما در بخش دوم اسلام است؛ در يك بخش سستي و ناپايداري جهان ، بنيان جهان بيني است و در بخش ديگر آزپرستي و زياده خواهي اساس جهان بيني نويسنده را مي سازد...

نويسنده بر اين اساس شاهنامه را به دو بخش تقسيم كرده است؛ بخش نخست (شاهنامه اصل) از آغاز شاهنامه تا پايان شاهنشاهي كيخسرو به همراه داستان رستم و اسفنديار و بخش دوم (شاهنامه افزوده) از آغاز پادشاهي لهراسب تا پايان شاهنامه - بدون داستان رستم و اسفنديار - را در بر مي گيرد.

اثر از پنج فصل تشكيل شده است . در فصل اول ، نويسنده / نويسندگان شاهنامه، ستايش شاهان در شاهنامه ، دو اشتباه بزرگ و سرچشمه هاي شاهنامه، فصل دوم باستان شناسي هنر و ادبيات و شاهنامه، پيرنگ شاهنامه اصل بر اساس پيرنگ اوستا ، فصل سوم تاريخ شناسي ، فصل چهارم داستان شناسي و فصل پنجم غمنامه رستم و اسفنديار بررسي شده است.

جلد اول " معماي شاهنامه " نوشته و پژوهش سيامك وكيلي در 640 صفحه به همت نشر مهرنيوشا و با همكاري مركز بين المللي گفتگوي تمدن ها منتشر شده است .