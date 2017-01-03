به گزارش خبرنگار مهر، مشاورین مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای اصفهان و معاونین معاونت حفاظت و بهره برداری و برنامه‌ریزی و بهبود مدیریت این شرکت صبح سه شنبه، در حالی با مدیران رسانه‌ای اصفهان جلسه هم اندیشی در زمینه معرفی طرح ملی احیاء و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی کشور گذاشتند و از رسانه‌های استان خواستند راهکارهای خود را در حوزه پیشگیری از حفر چاه‌های غیر مجاز به دلیل بحران شدید سفره‌های آب زیرزمینی در سطح استان اصفهان ارائه دهند که هیچ راه جایگزینی برای دسترسی کشاورزان برای کمبود آب و کشت محصولاتشان ارائه نشده است.

مدیر دفتر حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه‌ای اصفهان در این نشست با اشاره به وضعیت موجود آب‌های زیرزمینی اصفهان، افزود: متوسط بارش‌ها در دنیا ۸۰۰ میلی متر و ایران ۲۵۰ میلی‌متر است یعنی کمتر از یک سوم جهانی و اصفهان ۱۵۰ میلی‌متر است.

سالانه ۸۰۰ میلیون متر مکعب آب قنات‌ها تخلیه می‌شود

وی با اشاره به میزان بارش‌ها در ایستگاه چلگرد که معرف حوضه سد زاینده‌رود است، اظهار داشت: طی بررسی‌های که در این ایستگاه انجام دادیم از سال ۵۱ تا ۹۵، متوسط بارش‌ها یک هزار و ۴۵۰ میلی متر است که طی این سالها نوسانات جزئی داشته است.

غلامرضا نعمتی، به آمار افت آب‌های سطحی از چاه‌ها و قنات‌ها طی سال‌های ۹۳ تا ۹۴ اشاره کرد و بیان داشت: سالانه ۸۰۰ میلیون متر مکمعب آب قنات‌ها تخلیه و ۵۰ میلیارد متر مکعب آب چاه‌ها تخلیه می‌شود.

وی با بیان اینکه وضعیت آب‌های زیرزمینی در اصفهان قرمز است، اعلام کرد: امروز مصارف ما بیش از ورودی آب است و حکم از وزارت نیرو آمده است که تمام چاه‌های غیر مجاز پلمب و در چاه‌های موجود کنتور نصب شود.

آب‌های شیرین اصفهان رو به شوری می‌رود

مدیر دفتر حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه‌ای اصفهان با بیان اینکه کشاورزان تاکنون زیر بار نصب کنتور بر روی چاه‌ها نرفتند، اضافه کرد: هر ساله ۵ دشت از جمله آبخوان نزدیک نطنز، میمه، مورجعه خورت، دامنه داران و جرقویه را به عنوان پایلوت برای سنجش میزان آب‌های زیرزمینی مورد بررسی قرار می‌دهیم است که بررسی ها، وضعیت بسیار بدی را نشان می‌دهد.

وی بیان داشت: امروز با تعمیق شدید چاه‌های زیرزمینی آب مواجهیم به طوری که در منطقه قهدریجان در سال ۷۴، عمق چاه سه متر بود، سال ۸۶ به ۲۵ متر رسید و در سال ۹۵، ۷۸ متر شده است.

نعمتی گفت: مثلا سال ۶۰ در جرقویه که ۵۶ رشته قنات داشتیم امروز تنها یک قناب با مقدار ناچیزی آب موجود است.

وی با اشاره به اینکه در ۵ دشت پایلوت، با افت مستمر آب مواجه هستیم، ادامه داد: با معضل خشک شدن قنوات و شور شدن آب‌های شیرین در سطح استان مواجهیم.

۱۷ هزار چاه غیر مجاز باید پر شود

وی گفت: تمام چاه‌های غیر مجاز باید پر شود و ۱۷ هزار حلقه چاه داریم که ۷۵۰ حقله چاه غیر مجاز سال گذشته پر کردیم و امسال تاکنون ۴۰۰ حلقه چاه پر شده است.

مدیر دفتر حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه‌ای اصفهان به طرح ملی احیاء و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی کشور اشاره کرد و افزود: این طرح در سال ۸۵ به تصویب رسید و امسال جزو مهمترین طرح‌های وزارت نیرو قرار گرفت که در قالب ۱۵ پروژه تعریف شده است.

جلسه هم‌اندیشی با اصحاب رسانه امروز در حالی از سوی شرکت اب منطقه‌ای اصفهان برگزار شد که بیشترین گلایه مدیران رسانه در خصوص دیر برگزار شدن این جلسه بود، جلسه‌ای که دیگر کار از صحبت و گفتگو گذشته بود نه کار رسانه‌ای پاسخ می‌دهد و نه جایی برای فرهنگ سازی مانده‌ است و نه کشاورزان راهی به جز حفر چاه‌های غیر مجاز برای رسیدن به قطره آبی برای کشت محصولاتشان باقی مانده است.

مدیران رسانه‌های مختلف از جمله خبرگزاری مهر، فارس، ایرنا، ایمنا و روزنامه سراسری و استانی همچون همشهری، اصفهان زیبا و غیره در حالی حضور داشتند که تمام آنها بدنبال ارائه راه جایگزینی برای پلمب چاه‌های غیر مجاز برای کشاورزان بودند که در صورت ارائه آن، کشاورزان اعتماد کرده و از حفر چاه‌های غیر مجاز نه با اختیار خود اقدام خواهند کرد.