به گزارش خبرنگار مهر، وحید هاشمیان که به تازگی به عنوان سفیر پیشگیری از اعتیاد انتخاب شده است، درباره آمار ایفمارک مبنی بر قلیان کشیدن ۵۰ درصد بازیکنان فوتبال ایران، گفت: من از این آمار اطلاعی ندارم ولی آیا فقط فوتبالیست های ما سیگار و قلیان می کشند؟ شاید در تمام جامعه اینطور باشد. فوتبال هم بخشی از جامعه است. من این کار را تایید نمی کنم ولی باید علل آنرا پیدا کرد.

وی درباره اینکه بازیکنان الگوی مردم جامعه هستند، گفت: آیا از نظر شما قلیان چیز بدی است؟ اگر اینطور است پس چرا این همه سفره خانه وجود دارد؟ مسئول این سفره خانه ها کیست؟ ورزشکار در جامعه الگو است و نباید به این سمت برود ولی اگر واقعا یک چیز بد است چرا این همه سفره خانه داریم. مثل این است که بگوییم مواد مخدر بد است و آن وقت در سفره خانه ها مواد مصرف شود.

پیشکسوت فوتبال ایران در بخش دیگری از صحبتهایش با رادیو تهران، درباره وضعیت تیم پرسپولیس هم گفت: پرسپولیس در چند ساله گذشته فراز و نشیب زیادی داشته است ولی از زمانی که برانکو آمده، توانسته به تیم آرامش بدهد. پرسپولیس متحول شده و با برنامه بازی می کند ولی در بخش دفاعی باید تقویت و ترمیم شود. امیدوارم سایر تیم های ایرانی در آسیا هم تقویت شوند.

هاشمیان در خصوص شرایط خودش و اینکه آیا از لیگ ایران پیشنهادی برای مربیگری دارد یا خیر؟ تاکید کرد: الان که با شما صحبت می کنم، خیر. چهار سال و نیم است بازیگری را کنار گذاشته ام و تمام کلاسها و دوره های مربیگری را طی کرده ام. اگر هم الان تیم بگیرم، کار مربیگری را زود شروع نکرده ام.