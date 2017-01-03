راه اندازی مرکز مطالعاتی ویژه امنیت و گردشگری کشور در پلیس اصفهان

به گزارش خبرگزاری مهر سرهنگ علیرضا سعیدی گفت: از حدود هفت سال پیش که دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان ها راه اندازی شد به هر کدام از این دفاتر یک موضوع مطالعاتی ویژه محول شد تا بتوانند علاوه بر تامین نیاز پلیس استان خود در آن حوزه به یک مرجع و منبع علمی برای محققان و پژوهشگران تبدیل شوند و در زمینه تولید علم و دانش قدم های موثری را بردارند.

وی افزود: با توجه به اینکه استان اصفهان قطب گردشگری کشور محسوب می شود و به دلیل میراث غنی فرهنگی و جاذبه های تاریخی همواره مورد توجه گردشگران از اقصی نقاط دنیا است به همین جهت موضوع مطالعات ویژه «امنیت و گردشگری» به دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان اصفهان محول شد.

این مسئول به اقدامات صورت گرفته در زمینه تولید دانش در حوزه مطالعات «امنیت و گردشگری» اشاره کرد و عنوان داشت: در این زمینه فعالیت های علمی و تحقیقاتی خوبی با همکاری رؤسا و اساتید دانشگاه ها، نخبگان علمی و صاحب نظران و همچنین استفاده از تجربیات و نظریات کارشناسان انتظامی استان طی این سال ها صورت گرفت و توانستیم تنها مرکز مطالعاتی ویژه امنیت و گردشگری کشور را در پلیس اصفهان راه اندازی کنیم.

این مسئول تصریح کرد: مرکز مطالعاتی ویژه امنیت و گردشگری پلیس اصفهان آمادگی دارد تا به تمام محققان و پژوهشگران و دانشجویان سراسر کشور که قصد مطالعه و تحقیق در این حوزه را دارند خدمت رسانی کرده و همکاری لازم را با آنان به عمل آورد.

وی گماردن پلیس زن در پلیس گردشگری برای ارائه خدمات بهتر به گردشگران زن خارجی را یکی از موضوعات تحقیقاتی این مرکز عنوان کرد و گفت: نتیجه این تحقیق منجر به استقرار یک کارشناس انتظامی خانم مسلط به زبان خارجه در کیوسک پلیس گردشگری واقع در میدان امام (ره) شد که در حال حاضر این کارشناس پلیس به مسائل و مشکلات زنان گردشگر خارجی رسیدگی می کند که این موضوع با استقبال خوب گردشگران زن مواجه شده است.

سعیدی طرح جلوگیری از تردد وسایل نقلیه در اماکن گردشگری را یکی از پیشنهادهای ارائه شده در جلسات اندیشه ورزی این دفتر عنوان کرد و اظهار داشت: با اجرایی شدن این پیشنهاد طرح بسته شدن میدان امام (ره) اصفهان به روی وسایل نقلیه با همکار شهرداری اصفهان انجام شد و طرح پیاده رو کردن خیابان چهارباغ عباسی نیز در دست اقدام است که امیدواریم این اتفاق با حمایت و همکاری شهرداری اصفهان به سرانجام برسد.

وی افزود: در صدد هستیم تا نمایندگانی را به فرودگاه امام خمینی (ره) تهران اعزام و از تمام گردشگران خارجی که در حال خروج از کشور هستند در زمینه نگرش آنان از امنیتی که برای گردشگران فراهم شده بود نظرسنجی کنیم که قطعاً نتایج این نظرسنجی ها می تواند به توسعه امنیت گردشگری کشور کمک کند.

رئیس دفتر تحقیقات کاربردی پلیس اصفهان در خصوص تحقیقات صورت گرفته بر روی موانع و مشکلات پیش روی گردشگران گفت: در این زمینه نیز کارهای خوبی صورت گرفته و مشکلات و راهکارهای رفع آنها که در خلال اجرای تحقیقات به آنها رسیدیم را به سازمان ها و دستگاه های مربوطه اعلام می کنیم که امیدواریم با دقت نظر و توجه این نهادها شاهد توسعه و رونق بیش از پیش صنعت گردشگری کشور باشیم.