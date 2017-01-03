«راحیل شریف» فرمانده ائتلاف نظامی عربستان شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «شیعه نیوز»، ژنرال راحیل شریف فرمانده سابق ارتش پاکستان که به تازگی از این سمت بازنشسته شده است، در سفر به عربستان، فرماندهی ائتلاف باصطلاح اسلامی ریاض که در جهت مبارزه با تروریسم و با حضور ۳۴ کشور تشکیل داده بود را به عهده گرفت.

بر اساس این گزارش این خبر هنوز در سطح دولتی اعلام نشده است، اما بر اساس اطلاعات موجود و همچنین تغییراتی که در بروز رسانی اطلاعات وی در سایت ویکیپدیا صورت گرفته است، نام راحیل شریف به عنوان فرمانده ائتلاف نظامی عربستان اعلام شده است.

لازم به ذکر است که چندی پیش که راحیل شریف و «نواز شریف» نخست وزیر پاکستان به عربستان سعودی سفر کرده و در رزمایش «رعد شمال» شرکت کرده بودند، سران آل سعود در این سفر از راحیل شریف خواسته بودند تا فرماندهی ائتلاف ضد تروریسم کشورهای اسلامی را به عهده بگیرد.

شایان ذکر است که چندی پیش عربستان سعودی درصدد بود تا ائتلاف به اصطلاح ضد تروریسم را پایه ریزی کند و نام ۳۵ کشور اسلامی را نیز در این راستا در لیست خود قرار داد، پاکستان از جمله کشورهایی بود که در لیست مذکور قرار گرفت.