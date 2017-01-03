نظارت معضل کشور است/ با آبروی افراد بازی نکنید

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز سروری در سیصد و هجدهمین جلسه شورای شهر تهران با اشاره به نطق احمد حکیمیپور گفت: بحث نظارت و موضوعاتی که در این رابطه مطرح میشود، معضل کشور است. کشور از ضعف نظارتی رنج میبرد اما اعمال نظارت آیا با رفتارهای غیرقانونی، غیراخلاقی و غیرشرعی ممکن است؟
وی توضیح داد: اگر یک گزارش غیررسمی که هنوز به صورت خام است، از یک منبع غیرقانونی تهیه شود و به یک مرجع غیرقانونی برای انتشار سپرده شود که با انتشار آن، موجی از ناامنی و آبروریزی راه میافتد؛ این یعنی نظارت!؟
سروری ادامه داد: ما رأیمان را از مردم گرفتیم که آبروی مردم را بریزیم و مطالب غیرواقعی بگوییم؟ مشکل نظارت، بحث حقوقهای نجومی و زندانی شدن شهردار را در سالهای قبل ایجاد کرده بود؛ حتی سیاسی شدن شهرداری از دورههای قبل نیز به دلیل همین فقدان نظارت است.
رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران گفت: وقتی سازمان بازرسی میگوید انتشار برخی دادهها غیرقانونی است، دادستان میگوید محرمانه است، بعد ما آنها را در اختیار مرجع غیرقانونی بگذاریم؛ این یعنی نظارت؟
احمد حکیمیپور رئیس کمیته میراث فرهنگی شورای شهر تهران نیز پس از شنیدن صحبتهای پرویز سروری گفت: بحثهای چالشی جزو ذات شوراست؛ جایی که صدا از آن بیرون نیاید، گورستان است.
وی اضافه کرد: به شرط اینکه از اخلاق و انصاف خارج نشویم، همه ما در محضر خدا هستیم، شورای چهارم، شورای پرکاری بود و بهتر است همه مسائل را به قانون واگذار کنیم.
مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران نیز گفت: شورای شهر محل کار است، ما قسم خوردیم که برای مردم کار کنیم و مسائل مردم را پیگیری کنیم.
رئیس شورای شهر تهران در پایان خاطرنشان کرد: طرح مسائل سلیقهای و سیاسی نباید باعث شود اصل کار فراموش شود. من به نحوه تذکرات انتقاد دارم که این موضوع باید رسیدگی شود.
حکیمی پور در جلسه امروز شورای شهر تهران در نطق پیش از دستور خود به نحوه نظارت شورا بر عملکرد شهرداری انتقاد کرده بود.
نظر شما