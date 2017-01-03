انهدام شبکه بزرگ قاچاق تلفن همراه/توقیف سه هزار دستگاه گوشی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری استان کرمان، دادخدا سالاری در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری (حفظ اله تعالی) مبنی بر ضربه به باندهای اصلی قاچاق کالا، مبارزه با کالای قاچاق در دستور کار این دادستانی قرار گرفته است.

وی تصریح کرد: ماموران اداره کل اطلاعات استان کرمان پس از چندین ماه کار اطلاعاتی و عملیاتی دقیق بر روی یکی از باندهای بزرگ و گسترده شبکه ورود و توزیع گوشی های قاچاق در داخل کشور که بصورت سازمان یافته این اقلام را از خارج از کشور وارد و سپس در داخل مملکت توزیع می کردند.

سالاری ادامه داد: سربازان گمنام امام زمان (عج) موفق شدند اعضای اصلی و محوری این باند را در حال دپوو و حمل کالاهای قاچاق دستگیر و محموله های قاچاق قبل از پخش کشف و توقیف شد.

وی در خصوص نحوه کار این باند بیان داشت: این شبکه از طریق حواله های صادره از سوی صرافی های داخلی ارز را به خارج از کشور منتقل و از طریق ایادی خود در کشورهای حوزه خلیج همیشه فارس گوشی را خریداری و به وسیله شبکه قاچاق به کشور وارد و سپس توزیع می کردند.

دادستان کرمان اعلام کرد: تاکنون سه هزار دستگاه انواع تلفن همراه از متهمان کشف و توقیف و چهار نفر از اعضای اصلی و محوری باند دستگیر و در بازداشت به سر می برند.

وی افزود: با توجه به گستردگی فعالیت باند مذکور چندین حساب از نامبردگان با میلیارد ها ریال موجودی کشف و توقیف شده است.

دادستان مرکز استان کرمان بیان داشت: با تلاش و مجاهدت سربازان گمنام امام زمان (عج) و تمرکز صورت گرفته بر روی باندهای کلان قاچاق و این بستر و محیط برای مجرمین و مخلین اقتصادی نا امن و غیر مطمئن خواهد شد.