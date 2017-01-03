۱۱۶۰ قلم کالای بدون علامت استاندارد در خراسان شمالی شناسایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل استاندارد خراسان شمالی، فهیمه مهمان‌نواز اظهار کرد: همچنین طی این ماه ۴۵۰ مورد بازرسی توسط کارشناسان اداره کل استاندارد و شرکت‌های تائید صلاحیت شده از مراکز عرضه و توزیع کالا در راستای اجرای طرح طاها، انجام شد.

وی با اشاره به احقاق حقوق مصرف‌کننده، تصریح کرد: تمامی تولیدکنندگان ملزم به درج دقیق مشخصات ازجمله آدرس محل تولید بر روی محصولات و فرآورده‌های مشمول استاندارد اجباری هستند که در غیر این صورت تخلف محسوب و به توقیف کالا منجر می‌شود.

مدیرکل استاندارد استان افزود: کالاهای بدون استاندارد کشف‌شده شامل فرآورده‌های جو پوست‌کنده، آب‌میوه، گلاب، خامه، کباب لقمه، شکر، زعفران، روغن هیدرولیک، بخاری گازسوز و غیره است.