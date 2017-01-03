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۱۴ دی ۱۳۹۵، ۱۱:۳۳

با حکم استاندار گلستان؛

علی اصغر طهماسبی رئیس ستاد انتخابات گلستان شد

علی اصغر طهماسبی رئیس ستاد انتخابات گلستان شد

گرگان- استاندار گلستان با صدور حکمی علی اصغر طهماسبی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار، به عنوان رئیس ستاد انتخابات استان معرفی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استانداری گلستان، با حکمی از سوی استاندار گلستان «علی اصغر طهماسبی» معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار، به عنوان رئیس ستاد انتخابات استان معرفی شد.

در متن این حکم خطاب به علی اصغر طهماسبی آمده است: احتراماً، با عنایت به مراتب تعهد و تجارب ارزشمند شما، به موجب این حکم جنابعالی را به عنوان «رئیس ستاد انتخابات استان» در امر برگزاری دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران و پنجمین دوره شوراهای اسلامی شـهر و روسـتا منصوب می کنیم.

امید است با اتکال به خداوند متعال و تلاش و همکاری اعضای محترم ستاد و دستگاههای اجرایی مربوطه، ضمن رعایت دقیق قانون، شاهد انتخاباتی سالم، پرشور و قانونمند بوده و همواره در پیشبرد اهداف عالیه نظام مقدس جمهوری اسلامی و دولت تدبیر و امید در اجرای باشکوه انتخابات موفق و موید باشید.

کد مطلب 3867426

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