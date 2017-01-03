علی اصغر طهماسبی رئیس ستاد انتخابات گلستان شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استانداری گلستان، با حکمی از سوی استاندار گلستان «علی اصغر طهماسبی» معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار، به عنوان رئیس ستاد انتخابات استان معرفی شد.

در متن این حکم خطاب به علی اصغر طهماسبی آمده است: احتراماً، با عنایت به مراتب تعهد و تجارب ارزشمند شما، به موجب این حکم جنابعالی را به عنوان «رئیس ستاد انتخابات استان» در امر برگزاری دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران و پنجمین دوره شوراهای اسلامی شـهر و روسـتا منصوب می کنیم.

امید است با اتکال به خداوند متعال و تلاش و همکاری اعضای محترم ستاد و دستگاههای اجرایی مربوطه، ضمن رعایت دقیق قانون، شاهد انتخاباتی سالم، پرشور و قانونمند بوده و همواره در پیشبرد اهداف عالیه نظام مقدس جمهوری اسلامی و دولت تدبیر و امید در اجرای باشکوه انتخابات موفق و موید باشید.