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۱۴ دی ۱۳۹۵، ۱۱:۳۶

نکوداشت زنده‌یاد لطفی برگزار می‌شود/ «لطف ساز» در نیاوران

نکوداشت زنده‌یاد لطفی برگزار می‌شود/ «لطف ساز» در نیاوران

آیین نکوداشت هفتادمین زادروز استاد محمدرضا لطفی با عنوان «لطف ساز» به همت بنیاد آفرینش های هنری نیاوران و همکاری مکتب خانه میرزاعبدالله برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با سالروز تولد هفتاد سالگی زنده یاد محمدرضا لطفی مراسم نکوداشتی با عنوان «لطف ساز» ساعت ۱۹ روز جمعه ۱۷ دی ماه با حضور علاقه مندان و تعدادی از هنرمندان در تالار خلیج فارس فرهنگسرای نیاوران تهران برگزار خواهد شد.

در این برنامه برخی از آثار استاد لطفی توسط شاگردان این هنرمند اجرا خواهد شد و استادان و چهره های نام آشنای موسیقی سنتی ایران درباره شخصیت و فعالیت های موسیقایی وی سخنرانی می کنند. پخش تعدادی کلیپ و نماهنگ نیز بخش دیگری از برنامه را تشکیل می دهد.

زنده یاد محمدرضا لطفی آهنگساز، نوازنده و مدرس صاحب نام موسیقی ایرانی اردیبهشت ماه سال ۹۳ دار فانی را وداع گفت.

کد مطلب 3867427
علیرضا سعیدی

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