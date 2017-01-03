به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با سالروز تولد هفتاد سالگی زنده یاد محمدرضا لطفی مراسم نکوداشتی با عنوان «لطف ساز» ساعت ۱۹ روز جمعه ۱۷ دی ماه با حضور علاقه مندان و تعدادی از هنرمندان در تالار خلیج فارس فرهنگسرای نیاوران تهران برگزار خواهد شد.

در این برنامه برخی از آثار استاد لطفی توسط شاگردان این هنرمند اجرا خواهد شد و استادان و چهره های نام آشنای موسیقی سنتی ایران درباره شخصیت و فعالیت های موسیقایی وی سخنرانی می کنند. پخش تعدادی کلیپ و نماهنگ نیز بخش دیگری از برنامه را تشکیل می دهد.

زنده یاد محمدرضا لطفی آهنگساز، نوازنده و مدرس صاحب نام موسیقی ایرانی اردیبهشت ماه سال ۹۳ دار فانی را وداع گفت.