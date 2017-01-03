به گزارش خبرنگار مهر، سیروس حسنوند صبح سه شنبه در ستاد دهه فجر اداره کل ورزش و جوانان لرستان طی سخنانی اظهار داشت: ایام دهه فجر سر آغاز آزادی و شکوفایی اسلام در ایران بوده است.

وی افزود: اکنون وظیفه ما بوده که در هر سمت و مسئولیتی که هستیم به وظیفه خود عمل کنیم.

معاون اداره کل ورزش و جوانان لرستان بیان داشت: در ایام دهه فجر امسال با توجه به دستورالعملی که ستاد دهه فجر ابلاغ کرده و استاندار مسئولیت آن را برعهده دارد این ستاد دارای چند کمیته است که ورزش و جوانان یکی از آنها بوده و از ارگان ها و سازمانهایی که می توانند به بهتر شدن برنامه های دهه فجر و کمیته ورزشی کمک کنند دعوت می شود.

حسنوند با بیان اینکه در سطح کلان کشور ستاد دهه فجر کمیته ورزش جوانان وجود دارد که مسئولیت این کمیته نیز بر عهده وزیر ورزش و جوانان است گفت: این کمیته در بخش ورزش و جوانان تشکیل شده است.

وی با بیان اینکه در این راستا دستگاهها و هیئت های ورزشی استان برای همکاری در ستاد دهه فجر دعوت به عمل آمده است گفت: از دستگاهها و نهادهای مردم نهاد خواسته شده که برنامه های خود را در این زمینه ارائه دهند.

معاون اداره کل ورزش و جوانان لرستان از اجرای ۳۰۰ برنامه ورزشی همزمان با ایام دهه فجر در لرستان خبر داد.