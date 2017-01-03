تأمین برق یک قایق از ورزش کردن مردم !

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینهبیتات، این شرکت که «کارلو راتی آسوسیاتی» نام دارد، قایقی طراحی کرده که از انرژی انسان برای حرکت در رودخانه سن استفاده می کند. این قایق «باشگاه متحرک پاریس» نام گرفته و از انرژی که هنگام ورزش کردن تولید می شود، الکتریسیته مورد نیاز خود را تامین خواهد کرد. کارلو راتی مدیر این شرکت می گوید: تولید انرژی به وسیله ورزش کردن در باشگاه واقعا جالب است و البته جالبتر به کارگرفتن آن برای به حرکت درآوردن قایق به حساب می آید.

این قایق 20 متری که ظرفیت 45 نفر را دارد هنوز در مرحله ساخت است اما طراحان تخمین می زنند در 18 ماه آتی تکمیل شود.

این قایق، انرژی که از طریق پدال زدن در دوچرخه ها جمع آوری می شود را به الکتریسیته تبدیل می کند. همچنین قرار است از منابع دیگر انرژی پاک مانند سلول های خورشیدی در سقف نیز در آن استفاده شود.