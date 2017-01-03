صدور ۴۰۰۰ گواهینامه رانندگی در ایلام

سرهنگ نورالله خادم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ۲۱ آموزشگاه رانندگی در ایلام فعالیت دارند که از این تعداد دو آموزشگاه پایه یکم و پایه دوم و شش آموزشگاه پایه سوم هستند.

وی ادامه داد: همچنین تعداد ۱۳ آموزشگاه رانندگی در سطح شهرستان ها فعالیت دارند.

رئیس پلیس راهنمای و رانندگی استان ایلام گفت: در ۹ ماهه ابتدایی سال جاری بیش از شش هزار ۳۳۰ متقاضی اخذ گواهینامه به این آموزشگاه ها مراجعه کرده اند که از این تعداد چهار هزار و ۲۸۵ نفر موفق به اخذ گواهینامه شده اند.

وی به پایان بخشش جریمه های دو برابری اشاره کرد و گفت: بررسی های اولیه نشان داده است که مردم استان استقبال خوبی از این طرح به عمل آورده اند.

سرهنگ خادم در ادامه از تخلفات ساکن شامل پارک ممنوع، ایستادن ممنوع و توقف دوبله، عدم رعایت حق تقدم، سرعت غیرمجاز، دور زدن ممنوع،ورود ممنوع به عنوان مهمترین تخلفات راندگی در معابر درون شهری نام برد.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان در پایان گفت: در ۹ ماهه ابتدایی سال جاری تعداد ۱۵۶ دستگاه خودرو و دو هزار و ۲۱۱ دستگاه موتورسیکلت به ارتکاب تخلفات حادثه ساز و عدم همراه داشتن مدارک توقیف و به پارکینگ منتقل شده اند.