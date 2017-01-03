محصولات تولیدی سالم و ارگانیک در قزوین گواهی نامه می گیرند

به گزارش خبرنگار مهر، براساس ماده ۵ اساسنامه تعاونی های تولید کشاورزی در خصوص طرح های نوین کشاورزی و علی الخصوص تولید محصول سالم ظهر سه شنبه جلسه ای با حضور معین الدین رئیس سازمان تعاون روستایی استان، حسین کاکاوند نائب رئیس مجمع ملی خبرگان کشاورزی کشور در سالن جلسات سازمان تعاون روستایی استان برگزار شد.

ناطق معین الدین در این جلسه با اشاره به اهمیت تولید محصول سالم کشاورزی و ارگانیک اظهار کرد: شرکت های تعاونی تولید در زمینه تولید محصولات کشاورزی نقش به سزایی دارند.

رئیس سازمان تعاون روستایی استان قزوین تصریح کرد: کشاورزی ارگانیک یک سامانه مدیریت تولیدی جامع‌نگر است که موجب بهبود سلامت از طریق حفظ و تقویت چرخه‌ها و فعالیت زیستی خاک می‌شود.

وی در ادامه افزود: یک محصول غذایی ایمن، نتیجه تمام فرآیندها و عملیات تبدیل و فرآوری انجام شده در درون زنجیره تولید مواد غذایی است.

سیمیاری معاون اداری و مالی تعاون روستایی قزوین هم با اعلام اینکه بیش از ۳۰ مورد فعالیت در اساسنامه تعاونی های تولید تعریف شده است، تاکید کرد: شرکت های تعاونی تولید و خبرگان کشاورزی می‌توانند در صورت تمایل جهت شرکت در طرح تولید محصول سالم کشاورزی درخواست همکاری خود را ارائه دهند.

پیرمرادی کارشناسان نظام های بهره برداری استان هم با بیان اینکه نگرانی برای فروش و بازاریابی محصولات ارگانیک وجود ندارد، گفت: امسال محصولات ارگانیک به صورت آزمایشی تولید و به کشاورزان گواهی نامه GAP ارائه می شود.

وی ادامه داد: این گواهی نامه به عنوان یک استاندارد بین المللی جدید برای محصولاتی که در نظام عملیات مناسب کشاورزی تولید می شوند، با هدف حفظ اطمینان مصرف کننده، سلامت ایمنی و رفاه انسان و دام، حفظ اکوسیستم طبیعی و تولید در شیوه های پایدار ارائه می شود.

رشوند کارشناس نظام بهره برداری استان هم بر ارسال به موقع ترازنامه های شرکت های تعاونی تولید و ضرورت فعالیت این شرکت ها دربخش های مرتبط با کشاورزی و تولید تاکید کرد.

در ادامه کاکاوند، خانی و کرمی در خصوص مشکلات بازاریابی محصول و عرضه محصولات کشاورزی در غرفه های مربوطه و ضرورت فرهنگ سازی برای استفاده جامعه از محصول سالم نظرات خود را بیان کردند.

همچنین در این جلسه در خصوص طرح تولید محصول سالم کشاورزی در استان قزوین و شیوه انجام آن و همچنین اهداف طرح و ضرورت اجرای آن، برای سلامت جامعه و مصرف کنندگان مطالبی بیان شد.