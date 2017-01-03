برقراری روابط دانشگاهی زنجان با دانشگاه های معتبر اروپایی

علی اکبر نظری مرند ظهر سه شنبه در بازدید از خبرگزاری مهر، با بیان اینکه رسانه ها نقش مهمی در زمینه آگاهسازی جامعه و معرفی وظایف و خدمات دستگاه ها به مردم نقش بسزایی دارند، افزود: خبرگزاری مهر یک خبرگزاری معتبر است و همواره در زمینه اطلاع رسانی موفق عمل کرده است.

وی با بیان اینکه خبرگزاری مهر با وجود گزارش ها و اخبار متنوع تاکنون مورد تکذیبی نداشته است، اظهار کرد: این خبرگزاری همیشه درست عمل کرده است و با انعکاس خبرها جنجالی ایجاد نکرده و حرفه ای عمل کرده و با احتیاط کار می کند.

نظری در ادامه با اشاره به فعالیت ۱۰ ماهه دفتر نمایندگی وازات امور خارجه در استان زنجان، تاکید کرد: دفتر امور خارجه استان زنجان طی ۱۰ ماه گذشته و با تقاضای جمشید انصاری استاندار وقت افتتاح شده و در مدت فعالیت ۱۰ ماهه اش توانسته وظایف خود را به خوبی انجام دهد و موفق عمل کرده است.

وی با بیان اینکه این دفتر دو وظیفه دارد، گفت: ارائه خدمات کنسولی به شهروندان زنجانی از اقدامات مهم دفتر است و با توجه به مراجعه شهروندان زنجان در طی سال های گذشته با تهران و تبریز با راه اندازی دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در زنجان همه خدمات کنسولی در شهر زنجان انجام می شود.

رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه در استان زنجان گفت: با ایجاد این دفتر باری از دوش مردم برداشته شد وما را مصصم کرده فعالیت خودمات را گسترش بدهیم و از حالت بستری که محدود است با امکاناتی که در آینده در اختیارمان می گذارند کار دفتر را گسترش بدهیم.

نظری افزود: تنظیم روابط اقتصادی، تجاری، علمی و دانشگاهی و تمام روابط ایران با کشورهای خارجی و استانهای مشابه از وظایف دیگر این دفتر است.

وی تصریح کرد: برای نظم بخشی به این روابط طبق دستورالعملی که از طریق معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده تمام دستگاه ها موظف هستند که ارتباط با سفارتخانه ها و کشورهای خارجی از طریق دفتر انجام شود.

رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه در استان زنجان با اشاره به اینکه درخصوص گسترش روابط تجاری استان زنجان در زمینه اقتصادی و تجاری در ۱۰ ماهه گذشته اقداماتی انجام شده است، گفت: راه اندازی دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در استان زنجان باعث گسترش روابط اقتصادی و تجاری استان شده است.

نظری افزود: سفر هیئت های تجاری کشورهای مختلف به استان زنجان و بالعکس نقش مهمی در توسعه روابط تجاری و اقتصادی و روند سرمایه گذاری داشته است و در این مدت اتاق بازرگانی استان زنجان سفرهایی را به خارج از کشور داشته است.

وی ادامه داد: سفر هیئت تجاری زنجان به بلغارستان سفر موفقیت آمیز بوده و سفر هیئت ۱۵ نفره به کشور فنلاند و دانمارک انجام شد که این سفر دستاوردهای خوبی را داشت و مذاکره خوبی برای گسترش روابط تجاری استان با سه کشور های فنلاند و دانمارک ایجاد شد.

نظری با اشاره به سفر هیئت اقتصادی از کشور دانمارک به استان زنجان طی چندماه گذشته، افزود: هیئت دانمارکی در سفر خود با پتانسیل ها و ظرفیت های استان زنجان آشنا شدند.

رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه در استان زنجان تصریح کرد: طی اواخر سال گذشته سفر هئیت تجاری و اقتصادی استان چلیابینسک روسیه به استان زنجان انجام شد که دستاوردهای خوبی را به همراه داشت و قرار است تجار زنجانی اسفندماه سالجاری در نمایشگاه کنیا شرکت کنند.

وی افزود: با توجه به بررسی های صورت گرفته این کشور بازار خوبی برای کالاهای استان زنجان است همچنین قرار است که تجار ایرانی هم در نمایشگاه عمان شرکت کنند فرصت خوبی است و اتاق بازرگانی فراخوان داده است.

نظری افزود: در نیمه اول سال آینده سفرهایی را به دانمارک خواهیم داشت و اسفند ماه سالجاری هیئت بلند پایه به روسیه سفر خواهند کرد. همچنین سفرای چند کشور اروپایی با سفر به استان زنجان از ظرفیت ها و پتانسیل های سرمایه گذاری استان آشنا خواهند شد.

رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه در استان زنجان با اشاره فعالیت ۱۰ ماهه دفتر وزارت امور خارجه در این استان، گفت: دانشگاهای استان زنجان با دانشگاه های معتبر اروپایی تبادل علمی خواهند داشت.

نظری افزود: طی مدت فعالیت دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در استان زنجان، برنامه ای برای توسعه تبادلات دانشگاهی و علمی با دانشگاههای شمال اروپا صورت گرفته و طبق مکاتبات صورت گرفته و برگزاری جلسات در وزارت علوم موافقت این امر اخذ شده است.

وی برقراری ارتباط دانشگاهی و علمی استان زنجان و کشورهای شمال اروپا گام مهم و تاثیرگذار در توسعه این استان است، ادامه داد: دانشگاه های لهستان، لتونی، استوانی، لیتونی، فنلاند، دانمارک، سوئد و ایسلند تبادلات دانشگاهی و علمی برقرار کند.