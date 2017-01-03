به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور دانشجویان، سید مهدی حسینی گفت: براساس این طرح هر یک از دستگاه های عضو طرح با تعیین شاخص های ارزیابی در حوزه های آموزشی و پژوهشی و در قالب فراخوان برگزیدگان خود را انتخاب و پس از طی فرآیند ارزیابی در سطح منطقه و ستاد از نفرات برگزیده با حضور مقالات کشوری تجلیل خواهد شد.

وی از دانشجویان شاهد و ایثارگر خواست از اواخر آذر ماه با مراجعه به دفاتر شاهد و ایثارگر دانشگاه محل تحصیل برای شرکت در این رقابت ثبت نام کنند.

واجدین شرایط شرکت در این رقابت دانشجویان، دانش آموزان، طلاب و دارندگان رتبه های برتر آزمون سراسری از جامعه هدف مندرج در تبصره (ماده ۶۷ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران) شامل: همسر و فرزند شهید، جانباز ۲۵٪ و بالاتر و آزادگان، همسر و فرزندان آنان هستند.