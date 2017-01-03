  1. دانشگاه و فناوری
  2. دانشجویی
۱۴ دی ۱۳۹۵، ۱۲:۱۶

با همکاری ۳ وزارتخانه جشنواره جایزه ملی ایثار برگزار می‌شود

با همکاری ۳ وزارتخانه جشنواره جایزه ملی ایثار برگزار می‌شود

با همکاری وزارتخانه های علوم، بهداشت، آموزش و پرورش، دانشگاه آزاد و بنیاد شهید و حوزه های علمیه جشنواره آموزشی، پژوهشی جایزه ملی ایثار برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور دانشجویان، سید مهدی حسینی گفت: براساس این طرح هر یک از دستگاه های عضو طرح با تعیین شاخص های ارزیابی در حوزه های آموزشی و پژوهشی و در قالب فراخوان برگزیدگان خود را انتخاب و پس از طی فرآیند ارزیابی در سطح منطقه و ستاد از نفرات برگزیده با حضور مقالات کشوری تجلیل خواهد شد.

وی از دانشجویان شاهد و ایثارگر خواست از اواخر آذر ماه با مراجعه به دفاتر شاهد و ایثارگر دانشگاه محل تحصیل برای شرکت در این رقابت ثبت نام کنند.

واجدین شرایط شرکت در این رقابت دانشجویان، دانش آموزان، طلاب و دارندگان رتبه های برتر آزمون سراسری از جامعه هدف مندرج در تبصره (ماده ۶۷ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران) شامل: همسر و فرزند شهید، جانباز ۲۵٪ و بالاتر و آزادگان، همسر و فرزندان آنان هستند.

کد مطلب 3867441
زهرا سیفی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها