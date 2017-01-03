۱۴ دی ۱۳۹۵، ۱۲:۰۸

جدیدی در تذکری مطرح کرد؛

اینقدر نگوییم به آخر عمر شورا نزدیک شده ایم

عباس جدیدی با انتقاد از تاکید اعضا بر پایان عمر شورای چهارم گفت: اینقدر نگوییم به آخر عمر شورا نزدیک شده ایم.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس جدیدی در سیصد و هجدهمین جلسه شورای شهر تهران گفت: در خصوص گورخواب ها من یک سال و نیم پیش تذکری را مطرح کردم و عنوان کردم به جای بدهی ساکنان نفرآباد، یک قبر به آنها بدهیم که از محل فروش آنها درآمدی کسب کنند.

وی افزود: این تذکر آن زمان جدی گرفته نشد و اکنون با مشکل جدی تر روبرو شدیم.

وی در تذکر دیگر به اعضای شورای شهر تهران گفت: بسیاری از اعضا تاکید می کنند که عمر شورا به پایان رسیده است. این موضوع غلط است. بازی ۹۰ دقیقه است و اتفاقاً حوادث مهم در ثانیه های آخر اتفاق می افتد. این تکرار باعث بی انگیزگی اعضا می شود.

مهدی چمران نیز در پاسخ به این تذکر گفت: اتفاقاً باید به افرادی مانند آقای جدیدی وقت اضافه هم بدهند.

گردشگری شهرداری، سازمان نیست

علیرضا دبیر نیز در تذکری به فرزاد هوشیار، گفت: شاهدیم که شما جلساتی را با عنوان سازمان گردشگری شهرداری تهران برگزار می کنید که این اشکال جدی دارد.

وی تاکید کرد: شما مصوبه ای از شورای شهر نگرفته اید مبنی بر اینکه سازمان هستید.

شهرداری از باغ های باقی مانده صیانت کند

غلامرضا انصاری افزود: درخواست ما از آقای قالیباف این است که مراقب باقی مانده باغ ها و درختان باشد که برافراشته شدن برج ها، در معرض تاراج قرار نگیرند.

سیامک صدیقی

