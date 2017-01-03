به گزارش خبرگزاری مهر، محمد عزیزی با بیان اینکه رشتههای انفرادی قابلیت مدالآوری بهتری دارد، گفت: از منظر کسب مدال در رشتههای مختلف در ادوار المپیک، رشتههایی مانند کشتی، وزنهبرداری، تکواندو و دو و میدانی موفق به کسب مدال شدهاند.
نماینده مردم ابهر، خرمدره و سلطانیه در مجلس شورای اسلامی افزود: در مسابقات جهانی و المپیک باید نسبت به مدالآوری بانوان حساب بیشتری باز کرد؛ لذا وزارت ورزش باید اهتمام بیشتری به ورزش بانوان داشته باشد.
عضو هیأت رئیسه فراکسیون ورزش مجلس با اشاره به اینکه اعتبارات ورزشی باید مناسب بوده و تخصیص آن نیز به موقع انجام گیرد، تصریح کرد: دولت باید برای ورزشکاران ملیپوش که با زحمت فراوان در مسابقات المپیکی و جهانی صاحب مدال میشوند و برای کشورمان افتخارآفرینی میکنند امکانات مناسبی در نظر بگیرد.
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