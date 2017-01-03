آمادگی دفاتر کمیته امدادبرای جمع آوری کمکهای مردمی درجشن نیکوکاری

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن ولیئی، مدیرکل کمیته امداد استان تهران با بیان اینکه جشنواره نیکوکاری امسال با رویکردی متفاوت از سنوات گذشته برگزار می شود، گفت: هدف از برگزاری جشن نیکوکاری ترویج فرهنگ احسان و نیکوکاری، تلاش مجدانه در کاهش آلام نیازمندان در آستانه سال نو و تعامل با گروه های هدف از جمله حامیان، خیران، موثرین و کمک های عمومی مردمی در مراسم نمادین جشن عاطفه ها است.

وی با بیان اینکه جشنواره نیکوکاری امسال از ۱۵ دی ماه جاری آغاز و تا ۱۵ اسفند ماه امسال ادامه دارد، گفت: امسال نیز همانند سال های گذشته مردم استان با شرکت جشن نیکوکاری در ۱۶ اسفند ماه امسال لبخند شادی بر لبان نیازمندان می نشانند و در ۱۸ اسفند ماه این جشن در مدارس با هدف فرهنگ سازی در بین نونهالان و آینده سازان برگزار می شود؛ اختتامیه این جشنواره نیز بین روزهای ۱۹ اسفند امسال لغایت ۳۰ فروردین ماه سال ۹۶ با هدف تجلیل از خیران جشن نیکوکاری برگزار می شود.

ولیئی با اعلام اینکه دفاتر کمیته امداد استان آماده جمع آوری کمک های نقدی و غیر نقدی مردم نوعدوست به جشن نیکوکاری است، تصریح کرد: وزارت آموزش و پرورش، صداو سیما، سازمان دانش آموزی و بسیج سازندگی در برگزاری هر چه باشکوه تر جشنواره نیکوکاری مشارکت می کنند.

مدیرکل کمیته امداد استان تهران، یادآور شد: مردم نیکوکار استان می توانند با شماره گیری آنی پرداخت کمیته امداد #۰۲۱*۸۸۷۷* با تلفن همراه، با وارد کردن مبلغ مورد نظر و شماره گیری سامانه تلفن گویای ۷۳۵۵ در این امر خداپسندانه مشارکت کنند.