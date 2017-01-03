احتمال انتخاب رئیس اتاق بازرگانی دولت ریگان در دولت ترامپ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وال استریت ژورنال، یک منبع نزدیک به تیم انتقالی دولت در آمریکا در مصاحبه با وال استریت ژورنال گفت: «دونالد ترامپ» رئیس جمهور منتخب این کشور در نظر دارد «رابرت لایت هایزر» یکی از اعضای دولت «رونالد ریگان» رئیس جهمور اسبق ایالات متحده را به عنوان رئیس اتاق بازرگانی برگزیند.

بر اساس این گزارش «رابرت لایت هایزر» در دولت «رونالد ریگان» نیز همین مسند را عهده دار بوده و به همین دلیل در نظر تیم انتقالی دولت از گزینه های اصلی برای تصدی این جایگاه در نظر گرفته شده است.

این منبع در ادامه افزود: «دونالد ترامپ» در نظر دارد دختر و پسر خوانده خود را که در زمان تبلیغات انتخاباتی برای پیروزی وی تلاش کردند، وارد دولت کند.

لازم به ذکر است که اتاق بازرگانی در ایالات متحده آمریکا به عنوان یک موسسه دولتی، در سال ۱۹۶۲ تاسیس شد. دفتر اصلی این موسسه در واشنگتن بوده و دفاتر انشعابی آن در ژنو و بروکسل قرار دارند. مسئولیت این موسسه تنظیم قراردادهای تجاری دو جانبه و چند جانبه و اجرای راه کار درجهت همکاری بین دفاتر تحت پوشش است.

باید یادآور شد که انتقال دولت در ایالات متحده به «دونالد ترامپ» رئیس جمهور منتخب آمریکا ۲۰ ژانویه انجام خواهد گرفت.