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۱۴ دی ۱۳۹۵، ۱۲:۰۳

با حکم خسروی وفا؛

روسای انجمن های ورزشی فدراسیون ورزش های جانبازان منصوب شدند

روسای انجمن های ورزشی فدراسیون ورزش های جانبازان منصوب شدند

محمود خسروی وفا، رئیس فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولان در احکامی جداگانه روسای انجمن های ورزشی این فدراسیون را منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولان، در متن این احکام آمده است:

" نظر به تجارب ارزنده، سوابق درخشان و فعالیتهای جنابعالی در زمینه رشد و توسعه ورزش جانبازان و معلولین  و به موجب این حکم جنابعالی به مدت دو سال  به سمت  رئیس انجمن منصوب می‌شوید.

امید است؛ با اتکال به  ایزد متعال و تحت توجهات حضرت ولی عصر(عج)  و با سرلوحه  قراردادن راهبرد تفکر، توکل و تلاش در انجام امور محوله و به کارگیری نیروهای کاردان، متعهد و کارآمد و با سازماندهی متفکرانه و هوشمندانه تمام امکانات و منابع در اختیار و براساس سیاست ها و برنامه‌های فدراسیون، حداکثر اهتمام لازم برای اداره بهینه امور جاری ورزش های جانبازان و معلولین را به  عمل آورده و در انجام وظایف خطیری که برعهده دارید و با عنایت به اساس نامه، دستورالعمل ها و تعهدات جاری در امر توسعه و گسترش ورزش های جانبازان و معلولین موفق و مؤید باشید."

با توجه به اتمام دوره تصدی گری روسای انجمن های ورزشی، رئیس فدراسیون افراد زیر را به عنوان رئیس انجمن منصوب کرد:

والیبال: منوچهر پورحسن
بسکتبال با ویلچر: حبیب خمجانی
فوتبال: امین اله مانی
دو و میدانی: بهمن رضایی فرعی
شنا: مجید نوروزی
تیر و کمان: مجید کهتری
تیراندازی: رقیه اله کرمی
بدمینتون: علیرضا الهاکی
باستانی: سید محمد رضا میرشفیعی
بوچیا: سیدمسعود طباطبائیان
اسکی: عیسی ساوه شمشکی
قایقرانی: محمد حائری
تنیس روی میز: مهدی آرمند نیا
تنیس با ویلچر: علی کشفیا
کم توانان ذهنی: عباس باغستانی

همچنین پیش از این علی اصغر رواسی و فرهاد عصفوری نیز احکام خود را به عنوان رئیس انجمن دریافت کرده بودند و مسعود لشگری نیز به عنوان سرپرست انجمن تکواندو معرفی شده است.

کد مطلب 3867457
زینب حاجی حسینی

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