روسای انجمن های ورزشی فدراسیون ورزش های جانبازان منصوب شدند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولان، در متن این احکام آمده است:

" نظر به تجارب ارزنده، سوابق درخشان و فعالیتهای جنابعالی در زمینه رشد و توسعه ورزش جانبازان و معلولین و به موجب این حکم جنابعالی به مدت دو سال به سمت رئیس انجمن منصوب می‌شوید.

امید است؛ با اتکال به ایزد متعال و تحت توجهات حضرت ولی عصر(عج) و با سرلوحه قراردادن راهبرد تفکر، توکل و تلاش در انجام امور محوله و به کارگیری نیروهای کاردان، متعهد و کارآمد و با سازماندهی متفکرانه و هوشمندانه تمام امکانات و منابع در اختیار و براساس سیاست ها و برنامه‌های فدراسیون، حداکثر اهتمام لازم برای اداره بهینه امور جاری ورزش های جانبازان و معلولین را به عمل آورده و در انجام وظایف خطیری که برعهده دارید و با عنایت به اساس نامه، دستورالعمل ها و تعهدات جاری در امر توسعه و گسترش ورزش های جانبازان و معلولین موفق و مؤید باشید."

با توجه به اتمام دوره تصدی گری روسای انجمن های ورزشی، رئیس فدراسیون افراد زیر را به عنوان رئیس انجمن منصوب کرد:

والیبال: منوچهر پورحسن

بسکتبال با ویلچر: حبیب خمجانی

فوتبال: امین اله مانی

دو و میدانی: بهمن رضایی فرعی

شنا: مجید نوروزی

تیر و کمان: مجید کهتری

تیراندازی: رقیه اله کرمی

بدمینتون: علیرضا الهاکی

باستانی: سید محمد رضا میرشفیعی

بوچیا: سیدمسعود طباطبائیان

اسکی: عیسی ساوه شمشکی

قایقرانی: محمد حائری

تنیس روی میز: مهدی آرمند نیا

تنیس با ویلچر: علی کشفیا

کم توانان ذهنی: عباس باغستانی

همچنین پیش از این علی اصغر رواسی و فرهاد عصفوری نیز احکام خود را به عنوان رئیس انجمن دریافت کرده بودند و مسعود لشگری نیز به عنوان سرپرست انجمن تکواندو معرفی شده است.