روسای انجمن های ورزشی فدراسیون ورزش های جانبازان منصوب شدند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولان، در متن این احکام آمده است:
" نظر به تجارب ارزنده، سوابق درخشان و فعالیتهای جنابعالی در زمینه رشد و توسعه ورزش جانبازان و معلولین و به موجب این حکم جنابعالی به مدت دو سال به سمت رئیس انجمن منصوب میشوید.
امید است؛ با اتکال به ایزد متعال و تحت توجهات حضرت ولی عصر(عج) و با سرلوحه قراردادن راهبرد تفکر، توکل و تلاش در انجام امور محوله و به کارگیری نیروهای کاردان، متعهد و کارآمد و با سازماندهی متفکرانه و هوشمندانه تمام امکانات و منابع در اختیار و براساس سیاست ها و برنامههای فدراسیون، حداکثر اهتمام لازم برای اداره بهینه امور جاری ورزش های جانبازان و معلولین را به عمل آورده و در انجام وظایف خطیری که برعهده دارید و با عنایت به اساس نامه، دستورالعمل ها و تعهدات جاری در امر توسعه و گسترش ورزش های جانبازان و معلولین موفق و مؤید باشید."
با توجه به اتمام دوره تصدی گری روسای انجمن های ورزشی، رئیس فدراسیون افراد زیر را به عنوان رئیس انجمن منصوب کرد:
والیبال: منوچهر پورحسن
بسکتبال با ویلچر: حبیب خمجانی
فوتبال: امین اله مانی
دو و میدانی: بهمن رضایی فرعی
شنا: مجید نوروزی
تیر و کمان: مجید کهتری
تیراندازی: رقیه اله کرمی
بدمینتون: علیرضا الهاکی
باستانی: سید محمد رضا میرشفیعی
بوچیا: سیدمسعود طباطبائیان
اسکی: عیسی ساوه شمشکی
قایقرانی: محمد حائری
تنیس روی میز: مهدی آرمند نیا
تنیس با ویلچر: علی کشفیا
کم توانان ذهنی: عباس باغستانی
همچنین پیش از این علی اصغر رواسی و فرهاد عصفوری نیز احکام خود را به عنوان رئیس انجمن دریافت کرده بودند و مسعود لشگری نیز به عنوان سرپرست انجمن تکواندو معرفی شده است.
نظر شما