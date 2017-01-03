مسئولان منکر وجود بی خانمان ها در تهران سری به مناطق جنوبی بزنند

به گزارش خبرنگار مهر فاطمه دانشور با اشاره به بازدید خود در روز گذشته از یکی از پارکینگ های حرم حضرت امام خمینی(ره)، گفت: در این بازدید مشاهده شد که ۲۰۰ نفر اعم زنان، مردان، کودکان، سالمندان و زنان باردار در این چادرها زندگی می کنند.

رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران با تأکید بر اینکه ۱۶ خانواده در این چادرها زندگی می کنند، اظهار کرد: مابقی این افراد زنان و مردان مجردی هستند در این چادرها زندگی می کنند.

دانشور بیان کرد: در بین افراد مشاهد شد که ۵ نفر از زنان، باردار بوده و شرایط سختی را به لحاظ گرمایشی و تغذیه دارند ضمن اینکه کودکانی که در این محل بودند شرایط نامساعدی را داشتند.

وی با بیان اینکه تعدادی از این افراد ماه ها در این محل زندگی می کنند، گفت: متاسفانه در این مدت هیچ نهاد و ارگانی جهت ساماندهی این افراد وارد کار نشده است.

عضو شورای شهر تهران با اشاره به صحبت های مطرح شده از سوی خانواده ها، تصریح کرد: تعدادی از این افراد برای اشتغال و کسب و کار به تهران آمده بودند که بنا به گفته هایشان پس از نا امیدی از درآمد و کسب و کار، این مکان را برای سرپناه خود انتخاب کردند.

دانشور همچنین به صحبت های یکی از پرنسل حرم حضرت امام خمینی، اشاره کرد و گفت: بنا به گفته این فرد، این افراد مشکلاتی را برای زائران به وجود آورده اند و حتی برخی از افرادی که از کشورهای خارجی به حرم مراجعه می کنند، اقدام به گرفتن عکس از چادرها می کنند.

دانشور با انتقاد از برخی از اظهارات مسئولان مبنی بر اینکه در تهران بی خانمانی وجود ندارد، گفت: بهتر از مسئولان سری به برخی از مناطق جنوبی شهر و زیر پل ها و اینگونه محل ها بزنند تا بدانند که در تهران نیز بی خانمانی وجود دارد.