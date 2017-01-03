به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام حسین روحانی نژاد معاون امور فرهنگی و تبلیغ سازمان در ابتدای این نشست در سخنراخی خود پیرامون وظایف و ماموریت های سازمان در فضای رسانه ای امروز، گفت: سالها پیش وقتی ساختار معاونت امور فرهنگی و تبلیغ سازمان خواست تغییر کند بحث های جدی در این زمینه شکل گرفت مبنی بر اینکه دیگر شرایط مثل گذشته نیست که بخواهیم به تبلیغ سنتی بسنده کنیم بلکه تازه هایی هم در این عرصه به وجود آمده که نباید از آنها غفلت کنیم.

وی ادامه داد: برهمین اساس اداره کل امور فرهنگی ما با رویکرد رسانه و فناوری های نو تجدید حیات پیدا کرد. ما منابع انسانی خودمان را می شناسیم و به این نتیجه رسیدیم اولویت سازمان باید جذب کسانی باشد که در این زمینه تخصص دارند یا باید کارشناسانی از سازمان که ذائقه رسانه ای دارند آموزش ها و مهارت های لازم در این زمینه را پشت سر بگذارند.

روحانی نژاد یادآور شد: در ۲۳ استان از کشور توانستیم افرادی را در این پست و مسئولیت به کار بگیریم و هنوز در ۸ استان به دلیل محدودیت منابع انسانی این اتفاق نیفتاده است.

وی همچنین در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: ما در حوزه رسانه اول از همه چیز باید دقیقا بدانیم رسانه چیست و چه تعریفی دارد. رسانه فقط مربوط به امروز نیست از بدو پیدایش بشر رسانه وجود داشته است تنها کیفیت آنها در برهه های مختلف زمانی تغییر کرده است.به طور کلی هر وسیله انتقال دهنده پیام را رسانه گویند حالا ممکن است منبر باشد، ماهواره، روزنامه، کتاب، نشریات و... باشد. بعضی از رسانه ها منسوخ شده و جای آنها رسانه های جدیدی به وجود آمده است.

معاون امور فرهنگی و تبلیغ سازمان تاکید کرد: منظور ما آن بخش از فناوری است که با حوزه فرهنگی و تبلیغی درارتباط است. سرعت پیشرفت فناوری های نو آن قدر زیاد است که گاهی قدرت برنامه ریزی را از ما سلب می‌کند. تعریف های مختلفی از فناوری می‌شود عده ای آن را ابزاری در دست بشر می دانند که با آن می خواهد بر محیط مسلط شود.

روحانی نژاد ادامه سخنانش را به موضوع نقش فناوری در توسعه جوامع بشری اختصاص داد و افزود: نسخه دشمن در زمینه بهره مندی از فناوری های نو استحاله کردن ارزش های حاکم بر جامعه اسلامی است.

وی ادامه داد: نقش شما به‌عنوان کارشناسنان امور رسانه در رسانه های حاکم بر استانها باید افزایش پیدا کند. شما باید مسائل مختلف را رصد کنید و در این زمینه راهکار ارائه دهید. رصد مسائل فرهنگی، ایفای نقش، هم افزایی و مدیریت فضای رسانه ای از جمله وظایف مهم شما کارشناسان رسانه است.

گفتنی است، دومین نشست هم اندیشی کارشناسان برنامه ریزی فعالیتهای رسانه ای در راستای ماموریت ها و وظایف ادارات کل تبلیغات اسلامی استان ها در حوزه رسانه و جنگ نرم، در سالن اجتماعات معاونت امور فرهنگی و تبلیغ سازمان در حال برگزاری است.