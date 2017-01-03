اسامی داوران هفته شانزدهم لیگ برتر والیبال اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته پنجم دور برگشت مسابقات لیگ برتر والیبال روز چهارشنبه ۱۵ دیماه با برگزاری ۶ دیدار در شهرهای تهران (دو مسابقه)، ورامین، آمل، اراک و تبریز پیگیری خواهد شد.

بر این اساس سازمان لیگ فدراسیون اسامی داوران و ناظران این هفته شانزدهم را به شرح زیر اعلام کرد:

پارسه تهران – شهرداری ارومیه (تهران، خانه والیبال، ساعت ۱۵)

داور اول:کیوان عابدزاده ، داور دوم:مهدی نویدی و ناظر: اسماعیل صباغ

سایپا تهران – پیکان تهران (تهران، خانه والیبال، ساعت ۱۷)

داور اول:بهروز جعفری ، داور دوم:وحید پورکاشیان و ناظر: محمدحسین شفقی

صالحین ورامین – بانک سرمایه (ورامین، سالن شهید گل عباسی، ساعت ۱۶)

داور اول:حمید راهجردیان ، داور دوم:داود نافعی و ناظر: محمدحسن خوشدل

کاله مازندران – خاتم اردکان (آمل، سالن پیامبر اعظم (ص)، ساعت ۱۶)

داور اول:علیرضا قریب ، داور دوم:میثم پارسه و ناظر: حسین پورکاشیان

شهرداری اراک – هاوش گنبد (اراک، سالن امام خمینی (ره)، ساعت ۱۶)

داور اول:محمد ابراهیم زاده ، داور دوم:محمد عشق دوست و ناظر: امیر صداقت

شهرداری تبریز – سازمان عمران شهرداری ساری (تبریز، سالن شهید اقدمی، ساعت ۱۶)

داور اول:مسعود یزدان پناه ، داور دوم:مرتضی علائی و ناظر: حمید حق بین